Деятельность наркопритона остановили полицейские Удмуртии



Пресс-служба МВД по Удмуртии Пресс-служба МВД по Удмуртии

Сотрудники наркоконтроля полиции Удмуртии обнаружили наркопритона в одном из многоквартрных домов по ул. 9-е Января в Ижевска. Оперативная работа позволила раскрыть местопоение притона для утребления наркотиков. Проверка квартиры позволила полицейским найти опьяненных наркотиками хозяина и троих его гостей. В квартире нашли шприцы, запрещенные препараты, ингридинеты для изготовления дурмана.

Полиция установила, что уже бывший осужденным мужчина в возрасте 39 лет жил с матерью. И несколько месяцев принимал в гостях зависимых от наркотиков. За возможность приготовить и употребить дозу посетители расплачивались дозой для хозяина и ингридиентами для изготовления незаконных веществ.

Хозяин и посетители попали и под статью Кодекса об административных правонарушений 6.9, по которой наказывают тех, кто принимает наркосодержащие препараты без санкции медиков. Начато расследование организации "клуба по интересам" для производства и приема наркотического дурмана по статьие 232 Уголовного кодекса России. Хозяину притона может грозить 4 года колонии.