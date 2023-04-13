В Камбарке из-за разрыва трубопровода без воды остались 1700 домов





В самом миниатюрном городе Удмуртии, подчиняющемся местному районному муниципалитету, в Камбарске, произошла авария на водопроводе. Теперь расследованием куммунального происшествия займется местное подразделение Следкома России. Следственные действия начались с процессуальной проверки.

Уже установлены следующие факты: В Камбарке оказался поврежден трубопровод, по которому поступала вода. Без доступа к водопроводному ресурсу оказались более 1700 домов. Среди них оказались 14 многоквартирных строений. Воды лишились и более 1680 частных домовладений. Вода из крана перестала литься в четырех социально значимых объектов. Это три детсада и одно школьное здание. Пока пострадавших в результате аварии не зарегистрировано.Следователи выясняют обстоятельства аварии.