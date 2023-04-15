Власти Удмуртии не помогают стратегическому ЧМЗ с вредителями из ФРГ

Пресс-служба АО "ЧМЗ" Пресс-служба АО "ЧМЗ"



Суть сотрудничества – помощь в продажи титановой продукции ЧМЗ на европейском рынке. «ХермитАэроспейс» также стала резидентом ТОСЭР «Глазов», в планах было создание рабочих 68 мест, привлечение инвестиций в размере 4,9 млрд рублей. Но вот незадача, по факту уже второй год немецкими «партнерами» ничего не делается, а работники ЧМЗ и руководство завода, а также местные органы власти настроены категорически против немецких аферистов.



Контора при этом зарегистрирована на улице имени легендарного глазовского металлурга Белова, но по факту в Глазове ее представителей нет. Вроде бы номинальный директор компании живет Москве. Компания показывает убыток. Так, в 2021 году минус достиг почти на 170 тысяч рублей.



Немцы оправдываются тем, что ждут снижения кредитных ставок ЦБ РФ для получения кредита. Финансирование совместного предприятия хотят получить на льготной основе. Это все на фоне разговоров о поставках немецких танков «Леопард» Украине.



Выгода в таком «сотрудничестве» только для немцев очевидна. Они выкачивают деньги, получают технологии титанового производства, изучают местный персонал и, возможно, вербуют работников ЧМЗ с тем, чтобы собрать больше информации о заводе, отрасли и регионе. Ищут негативную чтобы потом ее использовать против России.



Итогом погони за мифической прибылью и саморекламы стал попадание в ловушку международных аферистов родом из Германии, преследующих одну лишь цель, как в 1990-х, - урвать кусок пожирнее, присвоить народное достояние и развалить стратегическое предприятие.

В свое время, первый зампремьер-министра Удмуртии Константин Сунцов торжественно анонсировал открытие в Глазове на базе АО «ЧМЗ» дочернего предприятия немецкой фирмы Hermit (занимается продажей титановых изделий на европейском рынке). Предприятие было создано в сентябре 2021 года и получило название ООО «ХермитАэроспейс». Доли в в предприятии были поделен поровну, 50 % принадлежит ТВЭЛ, 50 % фирме Hermith.Суть сотрудничества – помощь в продажи титановой продукции ЧМЗ на европейском рынке. «ХермитАэроспейс» также стала резидентом ТОСЭР «Глазов», в планах было создание рабочих 68 мест, привлечение инвестиций в размере 4,9 млрд рублей. Но вот незадача, по факту уже второй год немецкими «партнерами» ничего не делается, а работники ЧМЗ и руководство завода, а также местные органы власти настроены категорически против немецких аферистов.Контора при этом зарегистрирована на улице имени легендарного глазовского металлурга Белова, но по факту в Глазове ее представителей нет. Вроде бы номинальный директор компании живет Москве. Компания показывает убыток. Так, в 2021 году минус достиг почти на 170 тысяч рублей.Немцы оправдываются тем, что ждут снижения кредитных ставок ЦБ РФ для получения кредита. Финансирование совместного предприятия хотят получить на льготной основе. Это все на фоне разговоров о поставках немецких танков «Леопард» Украине.Выгода в таком «сотрудничестве» только для немцев очевидна. Они выкачивают деньги, получают технологии титанового производства, изучают местный персонал и, возможно, вербуют работников ЧМЗ с тем, чтобы собрать больше информации о заводе, отрасли и регионе. Ищут негативную чтобы потом ее использовать против России.Итогом погони за мифической прибылью и саморекламы стал попадание в ловушку международных аферистов родом из Германии, преследующих одну лишь цель, как в 1990-х, - урвать кусок пожирнее, присвоить народное достояние и развалить стратегическое предприятие.

