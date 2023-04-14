В Зуре Игринского района мужчина в возрасте 31 года зарезал знакомого 66 лет

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Мужчине грозит до 15 лет колонии за убийство. Деяние гражданина расследуется подразделением Следкома России по Удмуртии в райцентре Игра. Подозреваемый мужчина в возрасте 31 года ранее уже был осужден. Как полагают следователи, теперь житель села Зура виновен по первой части 105 статьи Уголовного Кодекса.

Трегедия случилась 14 января текущего года. Гражданин употреблял алкогль с односельчанином в возрасте 66 лет. Мужчины поссорились. Тогда подозреваемый взял нож и зарезал знакомого. Потом вынес тело на веранду. А через три дня сообщил об убийстве в полицию.

Проведены допросы и экспертные исследования. Обвинение и материалы дела направлены в суд, который и решит вопрос о виновности подозреваемого.