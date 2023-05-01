В Ижевске застройщики хотят строить жилье там, где запрещено из-за завода

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В Ижевске и других городах Удмуртии в советское время (так же, как и до революции, впрочем) пространство вокруг промышленных объектов активно застраивалось. Сегодня требования в этом плане ужесточены. Например, нормы постановления Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 устанавливают, что «в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения, а также ведения садоводства». Аналогичный запрет установлен в п. 5.1 СанПиН. Тем не менее запретная застройка продолжается либо намечена, как, например, в микрорайоне Буммаш.

Ижевский завод «Буммаш» и сегодня является одним из крупнейших металлургических и машиностроительных предприятий республики. Специализируется на производстве стальных поковок и литья для металлургических и машиностроительных предприятий, целлюлозно-бумажной, нефтехимической промышленности. В структуру предприятия входят сталеплавильный, кузнечный, машиностроительный цеха. Ежемесячно заводом выплавляется около 3000 тонн стали.

С учётом специфики производства ООО «Завод «Буммаш» является источником негативного химического и физического воздействия на экологию и состояние здоровья человека даже при условии выполнения обязательных условий по очистке выбросов. Является априори - по классификации объектов негативного воздействия на окружающую среду, предусмотренной Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2398. Предприятие имеет 1-ю (наиболее вредную) категорию. По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, определяющему санитарную классификацию предприятий, ООО «Завод «Буммаш» присвоен III класс опасности (наиболее опасный - I, наименее - V). В связи с изложенным, на основании Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг ООО «Завод «Буммаш» установлена санитарно-защитная зона.

Шпионы на «Буммаше»

Проект Санитарно-защитной зоны ООО «Завод «Буммаш» разработан в 2020 г. ООО «Ижица» (г. Санкт-Петербург) - организацией, специализирующейся на оказании услуг в области охраны окружающей среды, а также промышленной и пожарной безопасности. По итогам санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта ООО «Центр гигиены и экологии», в зависимости от расположения источников химического и физического воздействия, их характера, розы ветров и иных факторов, внешняя граница снитарно-защитной зоны (СЗЗ - в дальнейшем, прим. ред.) удалена от периметра предприятия на 100-300 м (максимально - к северо-западу, в сторону Воткинского шоссе, Республиканской клинической больницы № 1).

В настоящее время требования законодательства о защите окружающей среды в части функционирования СЗЗ исполняются. На прилегающей к ООО «Завод «Буммаш» территории отсутствует жилая застройка и социально значимые объекты, если не считать три корпуса заводских общежитий. Вместе с тем, согласно публичной кадастровой карте г. Ижевска, земельные участки (кадастровые №№ 18:26:020022:174, 18:26:020022:175) севернее территории ООО «Завод «Буммаш» определены для многоэтажной жилой застройки и объектов дошкольного, начального и среднего общего образования. С учётом коммерческой привлекательности строительства жилья вдоль Воткинского шоссе, обусловленной близостью микрорайона Столичный с развитой инфраструктурой, строительные компании проявляют заинтересованность в застройке вышеуказанных земельных участков.

Но указанные участки попадают в СЗЗ предприятия! Интересно, что, по данным нашего источника из правоохранительных органов, представители одного из застройщиков пытались добыть через работников ООО «Завод «Буммаш» информацию о производстве и его экологически и химически опасных участках. Возможно, указанная работа проводится с целью инициирования пересмотра размеров СЗЗ. Другие девелоперские компании также предпринимают действия в указанном направлении - в частности, изучают возможность сокращения зоны через региональное управление Роспотребнадзора.

Однако обращение в Роспотребнадзор от журналистов газеты «Известия Удмуртской республики» осталось без ответа: не по адресу, мол, обращаетесь, дорогие товарищи.

Время спохватиться

Перечисленные факты заставляют думать о том, что застройщики намерены приобрести земельные участки, входящие в СЗЗ ООО «Буммаш» и в последующем в судебном порядке инициировать пересмотр её размеров. Вместе с тем, по мнению экспертов, оснований для пересмотра СЗЗ ООО «Завод «Буммаш» не имеется. ООО «Ижица» и ООО «Центр гигиены и экологии» обладают необходимыми компетенциями в указанной сфере и данными, что специфика, технология и объёмы производства ООО «Завод «Буммаш», а также природные условия с 2020 года не изменились.

Более того, ООО «Завод «Буммаш» планирует в ближайшей перспективе увеличить ежемесячные объёмы производства стали с 2,5 до 9 тысяч тонн - со всеми вытекающими.

Что же делать сегодня, если в границах санитарной зоны предприятия начнётся строительство жилого дома, на которое выдана исходно-разрешительная документация? Здесь следует спохватиться руководству предприятия, учитывая, что при появлении жалоб от будущих жильцов предприятие может столкнуться с перспективой несения больших финансовых затрат на реконструкцию своего производства.

Эксперт Александр Евсеев, председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики», председатель комиссии по экологии, ЖКХ и развитию территорий Общественной палаты Удмуртской Республики, член Общественной палаты Российской Федерации, считает, что строительство жилых и социальных объектов в санитарной зоне, безусловно, недопустимо: - Несоблюдение размеров санитарно-защитных зон объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, несёт за собой административную ответственность, предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. Подобная ответственность зачастую не пугает застройщиков. Поэтому меры следует принимать до начала строительства, тем более что планы и примерные сроки известны уже сейчас.