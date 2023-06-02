Анатолий Радыгин пошел на сотрудничество с подрывной организацией страны НАТО

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Радыгина для марийского движения в Удмуртии и соседних регионах. Человек

и сам крайне конфликтный, он подливает масло в огонь национального вопроса.



Возглавляемая им «Марий Ушем», созданная в противовес

федеральному организации марийцев России, продолжает спекулировать

на выдуманной проблеме ущемления прав финно-угорских народов.

Насколько опасны могут быть подобные обиды на национальной почве,

особенно если они высосаны из пальца, отчетливо продемонстрировали

текущие украинские события. Молчать об этом больше нельзя, особенно, понимая всю пагубность деятельности Радыгина и вполне вероятных плачевных последствий.



Имея сомнительную репутацию, идеологи «Марий Ушем» занимаются

критикой власти и любых других общественных марийских организаций, при

этом какой-либо реальной помощи или участия в общественных

мероприятиях не оказывают. Фактически «Марий Ушем» вытесняет

федеральную национально-культурную автономию марийцев России. Их

истинная цель - это установление контроля над марийскими землячествами в

регионах для их склонения к национализму, а также наличие

главенствующего положения для удовлетворения нереализованных амбиций

Радыгина и его подручных.



Так, один из соратников Радыгина и лидеров «Марий Ушем»

предприниматель Игорь Кудрявцев не скрывает, что национальный вопрос

для него это лишь инструмент политической манипуляции, его единственная

идеология в этой жизни – это деньги.



Кроме того, особо не секрет, что «Марий Ушем» тесно связана

со «Всемирным конгрессом финно-угорских народов» и другими

прозападными организациями, чьи последователи максимально

заинтересованы в пропаганде тезиса - «Россия –тюрьма народов».

К слову, не смотря на разрушительный характер деятельности

движения, у «Марий Ушем» уже 12 общественных объединений

в 6 регионах России (Удмуртия, Марий Эл, Татарстан, Башкирия, Тюменская

и Кировская области). На стадии вступления молодежная организаций

марийцев Удмуртии, планируется создание региональных отделений

в Краснодаре и Крыму.

Ранее "Аргументы в Ижевске" уже писали о разрушительности деятельности АнатолияРадыгина для марийского движения в Удмуртии и соседних регионах. Человеки сам крайне конфликтный, он подливает масло в огонь национального вопроса.Возглавляемая им «Марий Ушем», созданная в противовесфедеральному организации марийцев России, продолжает спекулироватьна выдуманной проблеме ущемления прав финно-угорских народов.Насколько опасны могут быть подобные обиды на национальной почве,особенно если они высосаны из пальца, отчетливо продемонстрировалитекущие украинские события. Молчать об этом больше нельзя, особенно, понимая всю пагубность деятельности Радыгина и вполне вероятных плачевных последствий.Имея сомнительную репутацию, идеологи «Марий Ушем» занимаютсякритикой власти и любых других общественных марийских организаций, приэтом какой-либо реальной помощи или участия в общественныхмероприятиях не оказывают. Фактически «Марий Ушем» вытесняетфедеральную национально-культурную автономию марийцев России. Ихистинная цель - это установление контроля над марийскими землячествами врегионах для их склонения к национализму, а также наличиеглавенствующего положения для удовлетворения нереализованных амбицийРадыгина и его подручных.Так, один из соратников Радыгина и лидеров «Марий Ушем»предприниматель Игорь Кудрявцев не скрывает, что национальный вопросдля него это лишь инструмент политической манипуляции, его единственнаяидеология в этой жизни – это деньги.Кроме того, особо не секрет, что «Марий Ушем» тесно связанасо «Всемирным конгрессом финно-угорских народов» и другимипрозападными организациями, чьи последователи максимальнозаинтересованы в пропаганде тезиса - «Россия –тюрьма народов».К слову, не смотря на разрушительный характер деятельностидвижения, у «Марий Ушем» уже 12 общественных объединенийв 6 регионах России (Удмуртия, Марий Эл, Татарстан, Башкирия, Тюменскаяи Кировская области). На стадии вступления молодежная организациймарийцев Удмуртии, планируется создание региональных отделенийв Краснодаре и Крыму.

