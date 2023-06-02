|
Ранившего знакомого ножом на смерть в Яре будут судить в Глазове
В Ярском районе будут судить гражданина по обвинению в нанесении тяжелых повреждений, в результате чего пострадавший умер. Мужчине в возрасте 64 лет предъявлено обвинение по четвертой части статьи 111 УК РФ.
Версия следствия заключается в том, что в марте текущего года обвиняемый пришел днем на работу к потерпевшему. Там мужчины поссорились. В какой-то момент обвиняемый взялся за нож, ударил им в живот потерпевшему. Потом - убежал. Повреждение оказалось настолько тяжелым, что после нескольких дней борьбы за жизнь пациента медикам так и не удалось спасти раненого. Пострадавший умер в клинике.
Материалы дела переданы в суд Глазовского района. В приговоре может появиться санкция в 15 лет заключения в закрытом тюремном учреждении.