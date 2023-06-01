В Удмуртии ищут ударившего медработника ножом мужчину





В Завьялово местный следственный отдел Следкома возбудил дело о попытке убиства медработника по статьям 30 и 105 УК РФ. Подозреваемым стал мужчина 26 лет от роду из Ижевска.

Медиков вызвал отец подозреваемого днем 22 мая текущего года. Гражданин страдает психическими нарушениями и пропустил назначенные ему процедуры в лечебнице. Отец обратился в "скорую" и вызвал экипаж в деревню Старое Михайловское Завьяловского района. Встретившись с врачами нездоровый гражданин взялся за нож и ударил им в шею медработника и сбежал с места преступления.

Раненому хирурги из 1 республиканской провели операцию и теперь он находится под наблюдением врачей.

Ведется следствие, опрошены свидетели, подозреваемый объявлен в розыск.