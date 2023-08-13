Администрация Ижевска не отслеживает законность передачи квартир умерших

<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/business-men-sitting-at-the-lawyers-s-desk-people-signing-important-documents_10701155.htm#query=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81&position=3&from_view=search&track=sph">Изображение от prostooleh</a> на Freepik Изображение от prostooleh на Freepik

писали, нам прислали свежий случай о хищении трех т.н. выморочных

квартир в Ижевске.



Так, нотариус Петухова и ее помощница Щенникова выдавали

свидетельства о праве на наследство умерших людей мошенникам, которые

использовали поддельные документы, якобы, подтверждающие наличие

родства. Достоверно известно, что, таким образом, мошенники получили

в собственность, как минимум, три квартиры в Ижевске, которые должны

были перейти в собственность муниципалитета с учетом отсутствия

у умерших наследников. Преступники тогда не постеснялись и получали еще и пенсии

умерших людей.



Тут плевок и в адрес бестолковой городской Администрации, которая

работу по мониторингу выморочного имущества не ведет, информация

от социальных служб и участковых в муниципалитет толком и не поступает.

Специалисты говорят, что лучше сделать так, чтобы информация

о смерти гражданина автоматически попадала нотариусу (ведь не все же

нотариусы помогают мошенникам) по месту его регистрации для открытия

наследственного дела.



Кроме того, в практике Петуховой были также и подстава

пенсионерки-инвалида, которая лишилась квартиры, и оформление

доверенности на снятие денег со счета от имени пожилого мужчины,

который с 2012 года живет в Израиле, тогда по уголовному делу она пошла

всего лишь как свидетель.



При этом важно понимать, что Петухова - пожилая женщина, пенсионерка, которой давно

за 70. Ей пора бы уже сложить добровольно свои полномочия на почве слабоумия,

но нет, эти гражданки будут из последних сил держаться за свой золотой статус

с баснословным профитом.



Бардак в нотариальных палатах давно требует внимания со стороны

надзорных органов, назрела острая необходимость эти функции полностью

передать под контроль государства, однако, бессмысленно говорить

о проблемах на местах, поскольку лавочка эта не будет прикрыта до тех пор,

пока в Москве не перестанут заносить большие деньги, оправдывающее

бессмысленное существование этих конторок.

Про преступления нотариусов и прочих ненужных юристов многописали, нам прислали свежий случай о хищении трех т.н. выморочныхквартир в Ижевске.Так, нотариус Петухова и ее помощница Щенникова выдавалисвидетельства о праве на наследство умерших людей мошенникам, которыеиспользовали поддельные документы, якобы, подтверждающие наличиеродства. Достоверно известно, что, таким образом, мошенники получилив собственность, как минимум, три квартиры в Ижевске, которые должныбыли перейти в собственность муниципалитета с учетом отсутствияу умерших наследников. Преступники тогда не постеснялись и получали еще и пенсииумерших людей.Тут плевок и в адрес бестолковой городской Администрации, котораяработу по мониторингу выморочного имущества не ведет, информацияот социальных служб и участковых в муниципалитет толком и не поступает.Специалисты говорят, что лучше сделать так, чтобы информацияо смерти гражданина автоматически попадала нотариусу (ведь не все женотариусы помогают мошенникам) по месту его регистрации для открытиянаследственного дела.Кроме того, в практике Петуховой были также и подставапенсионерки-инвалида, которая лишилась квартиры, и оформлениедоверенности на снятие денег со счета от имени пожилого мужчины,который с 2012 года живет в Израиле, тогда по уголовному делу она пошлавсего лишь как свидетель.При этом важно понимать, что Петухова - пожилая женщина, пенсионерка, которой давноза 70. Ей пора бы уже сложить добровольно свои полномочия на почве слабоумия,но нет, эти гражданки будут из последних сил держаться за свой золотой статусс баснословным профитом.Бардак в нотариальных палатах давно требует внимания со сторонынадзорных органов, назрела острая необходимость эти функции полностьюпередать под контроль государства, однако, бессмысленно говоритьо проблемах на местах, поскольку лавочка эта не будет прикрыта до тех пор,пока в Москве не перестанут заносить большие деньги, оправдывающеебессмысленное существование этих конторок.

