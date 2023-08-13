Следком в Удмуртии взыскал с преступников более 300 млн рублей ущерба

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Следователи Следкома России по Удмуртии уделяется внимание возмещению ущерба, нанесенного преступными посягательствами.

Только за полгода 2023 года размер возмещенного ущерба составил 316 млн рублей. Значительная часть причиненного ущерба возмещена по делам о налоговых преступлениях - 158 млн рублей и преступлениях в сфере экологии - 127 млн рублей, а по отдельным категориям преступлений удалось добиться его полного возмещения. Так, в ходе расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушениями трудовых прав граждан, обеспечено полное погашение задолженности по заработной плате перед 50 работниками на сумму более 4,2 млн рублей.

Кроме того, в ходе работы следствия был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 67 млн рублей.