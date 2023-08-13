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Уже 120 промышленных предприятий Удмуртии полчили господдержку
Одна из услуг центра - обеспечение по софинансирования сертификации продукции и регистрации товарных знаков, созданию сайтов и брендбуков, консультационные услуги, помощь в составлении заявок на гранты. Также РЦИ продолжает софинансировать инженерно-консультационные, проектно-конструкторские и расчетно-аналитические услуги.
Например, в 2023 году инновационная компания «Соларжи 18», благодаря софинансированию работ по разработке конструкторской документации, запустила новое производство по изготовлению прозрачных решеток типа Lamella. Они устанавливаются на окнах, балконах и лоджиях, чтобы обеспечить безопасность детей и домашних животных, которые могут оказаться у открытого окна. Кроме того, прозрачные защитные решетки могут служить защитой от взлома. В России подобные производства уже существуют, но их недостаточно. В основном импорт таких решеток идет из Китая, Казахстана и других стран, но их технологические решения дороже ижевских примерно в половину.
Резидент ТОР «Сарапул» компания «Фабрика Вега Спец» получила сертификат соответствия требованиям Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» как производитель спецодежды. Софинансирование со стороны РЦИ составило 145 тысяч рублей – 50% от стоимости сертификата.
Для производственной компании «Ижсинтез-Химпром» были профинансированы работы по дизайну логотипа и этикеток торговой марки жидкого мыла. Логотип приобрел современный вид и сохранил узнаваемость бренда, а разработанные дизайн-макеты этикеток помогут предприятию вывести линейку жидкого и крем-мыла на российский и международный рынок.