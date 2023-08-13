Уже 120 промышленных предприятий Удмуртии полчили господдержку

Изображение от <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/handshake-between-business-people_1372734.htm#query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0&position=3&from_view=search&track=ais">Freepik</a> Изображение от Freepik



Одна из услуг центра - обеспечение по софинансирования сертификации продукции и регистрации товарных знаков, созданию сайтов и брендбуков, консультационные услуги, помощь в составлении заявок на гранты. Также РЦИ продолжает софинансировать инженерно-консультационные, проектно-конструкторские и расчетно-аналитические услуги.



Например, в 2023 году инновационная компания «Соларжи 18», благодаря софинансированию работ по разработке конструкторской документации, запустила новое производство по изготовлению прозрачных решеток типа Lamella. Они устанавливаются на окнах, балконах и лоджиях, чтобы обеспечить безопасность детей и домашних животных, которые могут оказаться у открытого окна. Кроме того, прозрачные защитные решетки могут служить защитой от взлома. В России подобные производства уже существуют, но их недостаточно. В основном импорт таких решеток идет из Китая, Казахстана и других стран, но их технологические решения дороже ижевских примерно в половину.



Резидент ТОР «Сарапул» компания «Фабрика Вега Спец» получила сертификат соответствия требованиям Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» как производитель спецодежды. Софинансирование со стороны РЦИ составило 145 тысяч рублей – 50% от стоимости сертификата.



Для производственной компании «Ижсинтез-Химпром» были профинансированы работы по дизайну логотипа и этикеток торговой марки жидкого мыла. Логотип приобрел современный вид и сохранил узнаваемость бренда, а разработанные дизайн-макеты этикеток помогут предприятию вывести линейку жидкого и крем-мыла на российский и международный рынок.

Региональный центр инжиниринга (РЦИ) Корпорации развития Удмуртии подвел итоги работы за первое полугодие 2023 года. Более 120 субъектов малого и среднего предпринимательства получили государственную поддержку, которая реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным в рамках инфраструктуры «Мой бизнес».Одна из услуг центра - обеспечение по софинансирования сертификации продукции и регистрации товарных знаков, созданию сайтов и брендбуков, консультационные услуги, помощь в составлении заявок на гранты. Также РЦИ продолжает софинансировать инженерно-консультационные, проектно-конструкторские и расчетно-аналитические услуги.Например, в 2023 году инновационная компания «Соларжи 18», благодаря софинансированию работ по разработке конструкторской документации, запустила новое производство по изготовлению прозрачных решеток типа Lamella. Они устанавливаются на окнах, балконах и лоджиях, чтобы обеспечить безопасность детей и домашних животных, которые могут оказаться у открытого окна. Кроме того, прозрачные защитные решетки могут служить защитой от взлома. В России подобные производства уже существуют, но их недостаточно. В основном импорт таких решеток идет из Китая, Казахстана и других стран, но их технологические решения дороже ижевских примерно в половину.Резидент ТОР «Сарапул» компания «Фабрика Вега Спец» получила сертификат соответствия требованиям Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» как производитель спецодежды. Софинансирование со стороны РЦИ составило 145 тысяч рублей – 50% от стоимости сертификата.Для производственной компании «Ижсинтез-Химпром» были профинансированы работы по дизайну логотипа и этикеток торговой марки жидкого мыла. Логотип приобрел современный вид и сохранил узнаваемость бренда, а разработанные дизайн-макеты этикеток помогут предприятию вывести линейку жидкого и крем-мыла на российский и международный рынок.

