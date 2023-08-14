В Мувыр на фестиваль возрожденных деревень приехали 7 тысяч человек

Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Удмуртия может похвастаться целой плеядой фестивалей, посвященных традиционной сельской культуре: от «ГуртФеста» в музее-заповеднике «Лудорвай» до Республиканского Гербера. И все же у фестиваля возрожденных деревень «Деревня – душа России» получилось найти собственное лицо. Этот фестиваль позволяет увидеть не только то, как жители деревни отдыхают и веселятся, но и как они живут и работают: в день фестиваля можно было посетить молочную ферму, познакомиться с подворьями и жителями возрожденной деревни. Гости с интересом расспрашивали и рассматривали, как устроен их быт.



Место проведения фестиваля выбрано не случайно. Деревня Мувыр Игринского района – настоящий пример возрожденной деревни: в 1981 году она исчезла с административной карты, но благодаря усилиям местного жителя, предпринимателя Александра Корепанова в 2009-м вернулась к жизни – и «на бумаге», и в реальности. Сейчас здесь 13 крепких новых домов и строится еще несколько, ферма и небольшое молочное производство (тут производят молоко, кефир, сметану, творог, мягкий сыр, йогурт). Благодаря нескольким выигранным грантам создана инфраструктура вплоть до детской площадки, благоустроена экотропа к реке Лоза, работает лодочная станция. По гранту федерального конкурса «Агротуризм» создается туристическая усадьба, где можно будет не просто пожить и отдохнуть в экологически чистом районе Удмуртии, но и освоить деревенские занятия – научиться доить корову, кормить скот, топить печь.



Фестиваль стал чествованием Мувыра. Здесь показали, что деревенские люди и работают с утра до ночи, и отдыхать умеют. На многочисленных фестивальных площадках прошли мастер-классы – ремесленные и гастрономические, игры (в том числе деревенский гольф), конкурсы, дегустации, выставка сельхозтехники, на большой сцене отыграли концерт артисты «Эктоники» и знаменитые «Бабушки из Бураново», предприниматели из разных районов Удмуртии развернули ярмарку фермерских продуктов и сувениров, состоялось модное этно-дефиле, гостей провели с экскурсией по деревне и рассказали историю ее возрождения. Горожане не меньше, чем познавательно-развлекательной программе, радовались возможности погладить лошадей и телят в открытом загоне. Завершился фестиваль фейерверком: такой подарок сделал гостям Александр Геннадьевич Корепанов. «Мувыр – это дверь, через которую деревенский уклад, деревня как она есть возвращается к людям», - отметила Ольга Туктарева, художественный руководитель ансамбля «Бабушки из Бураново».

Состоявшийся впервые фестиваль занял заметное место в календаре туристических событий года в Удмуртии. Новые турпродукты создаются в регионе по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.Удмуртия может похвастаться целой плеядой фестивалей, посвященных традиционной сельской культуре: от «ГуртФеста» в музее-заповеднике «Лудорвай» до Республиканского Гербера. И все же у фестиваля возрожденных деревень «Деревня – душа России» получилось найти собственное лицо. Этот фестиваль позволяет увидеть не только то, как жители деревни отдыхают и веселятся, но и как они живут и работают: в день фестиваля можно было посетить молочную ферму, познакомиться с подворьями и жителями возрожденной деревни. Гости с интересом расспрашивали и рассматривали, как устроен их быт.Место проведения фестиваля выбрано не случайно. Деревня Мувыр Игринского района – настоящий пример возрожденной деревни: в 1981 году она исчезла с административной карты, но благодаря усилиям местного жителя, предпринимателя Александра Корепанова в 2009-м вернулась к жизни – и «на бумаге», и в реальности. Сейчас здесь 13 крепких новых домов и строится еще несколько, ферма и небольшое молочное производство (тут производят молоко, кефир, сметану, творог, мягкий сыр, йогурт). Благодаря нескольким выигранным грантам создана инфраструктура вплоть до детской площадки, благоустроена экотропа к реке Лоза, работает лодочная станция. По гранту федерального конкурса «Агротуризм» создается туристическая усадьба, где можно будет не просто пожить и отдохнуть в экологически чистом районе Удмуртии, но и освоить деревенские занятия – научиться доить корову, кормить скот, топить печь.Фестиваль стал чествованием Мувыра. Здесь показали, что деревенские люди и работают с утра до ночи, и отдыхать умеют. На многочисленных фестивальных площадках прошли мастер-классы – ремесленные и гастрономические, игры (в том числе деревенский гольф), конкурсы, дегустации, выставка сельхозтехники, на большой сцене отыграли концерт артисты «Эктоники» и знаменитые «Бабушки из Бураново», предприниматели из разных районов Удмуртии развернули ярмарку фермерских продуктов и сувениров, состоялось модное этно-дефиле, гостей провели с экскурсией по деревне и рассказали историю ее возрождения. Горожане не меньше, чем познавательно-развлекательной программе, радовались возможности погладить лошадей и телят в открытом загоне. Завершился фестиваль фейерверком: такой подарок сделал гостям Александр Геннадьевич Корепанов. «Мувыр – это дверь, через которую деревенский уклад, деревня как она есть возвращается к людям», - отметила Ольга Туктарева, художественный руководитель ансамбля «Бабушки из Бураново».

