В Удмуртии расследуют гибель при падении с высоты строителей-мигрантов



Пресс-служба СУСК РФ по УР Пресс-служба СУСК РФ по УР

Следователи по особенно важным уголовным делам расследуют смерть двух трудовых мигрантов. Иностранцы погибли на строящихся объектах в Ижевске. Следствие ведется по второй части статьи 216 Уголовного Кодекса. По ней наказывают за нарущения требований безопасного проведения работ, в результате погибают люди.

Так, в 2023 в ходе строительства жилья погибли двое иностранных строителей после падения с высоты.

Следственные сотрудники обыскали объекты строительства. Получены документы на местах, 34 мигранта проверили на законные основания нахождения в России.

Ведется следствие.