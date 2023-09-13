В Ижевске осудили руководителя ТСЖ за растрату средств товарищества собственников жилья

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Следком в Октябрьском районе Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказал в суд вину 53-летнего жителя Ижевска в растрате денег ТСЖ Он признан виновным в совершении 18 эпизодов преступлений по третьей части 160 статьи УК РФ. По ней наказывают растратчиков.

Следователи и суд установили, что начиная с зимы 2020 и по сентябрь 2021 года гражданин, был председателем правления товарищества собственников жилья. Он использовал служебное положение. Обманывал и злоупотреблял доверие людей. Он украл со счета ТСЖ в банке около 584 500 рублей. Деньги мужчина тратил на собственные нужды, например, покупал товары для собственного употребления.

За время следствия и суда мужчина полностью возместил приписываемый его действиям ущерб. Доказательства и улики, полученные следователями, позволили суда назначить виноватому преступнику 2 года условной колонии.