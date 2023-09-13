Финский фонд пытается с помощью грантов влиять на внутриполитическую ситуацию в Удмуртии

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Фонд Кастрена - финская общественная организация, созданная с целью координации и исполнения программ поддержки развития культуры

Общество основано в Хельсинки 22 января 1990 года. Своё название общество получило по имени основоположника научных исследований



В свою очередь, фонд Кастрена используется и финансируется некоммерческими организациями из Западной Европы для последующего вовлечения журналистов национальных СМИ и активистов национальных движений в противоправную и деструктивную деятельность под лозунгом либеральных ценностей.



При этом, финская организация официально не декларировала свою позицию по СВО, в связи с чем, финансовых и деловых связей с организациями и лицами в регионах России не прекращала. На фоне обсуждаемых слухов о возможном вступлении Финляндии в НАТО подобные контакты национальных СМИ Удмуртии и иных активистов могут трактоваться как государственная измена, привести к их попаданию в перечень иностранных агентов, и, как минимум, не найдут никакого морального оправдания.



В этой связи, видится логичным оказание поддержки финансовой и любой другой поддержки со стороны органов власти. Увы, в настоящий момент, в этом направлении работы АГИП Удмуртии имеются значительные резервы. Ведь, к примеру, фактически никакой помощи не оказывается

«Удмурт Кенеш», национальные, да и в целом государственные СМИ живут от зарплаты до зарплаты и это на фоне предстоящих выборов Президента в 2024 году, необходимости отработки насыщенной государственной повестки и решения иных важных и глобальных задач. Похоже, что ситуация требует срочного реагирования на самом высоком уровне.

Финский фонд Кастрена по-прежнему изыскивает возможности лоббирования своих интересов и приобретения агентов влияния под видом финансовой помощи (грантов) в рамках гуманитарных проектов с национальными СМИ и активисты финно-угорского движения Удмуртии и других регионов.Фонд Кастрена - финская общественная организация, созданная с целью координации и исполнения программ поддержки развития культуры финно-угорских народов совместно с финскими и зарубежными негосударственными организациями и государственными органами.Общество основано в Хельсинки 22 января 1990 года. Своё название общество получило по имени основоположника научных исследований финно-угорских самодийских языков, финского и саамского фольклора Матиаса А. Кастрена В свою очередь, фонд Кастрена используется и финансируется некоммерческими организациями из Западной Европы для последующего вовлечения журналистов национальных СМИ и активистов национальных движений в противоправную и деструктивную деятельность под лозунгом либеральных ценностей.При этом, финская организация официально не декларировала свою позицию по СВО, в связи с чем, финансовых и деловых связей с организациями и лицами в регионах России не прекращала. На фоне обсуждаемых слухов о возможном вступлении Финляндии в НАТО подобные контакты национальных СМИ Удмуртии и иных активистов могут трактоваться как государственная измена, привести к их попаданию в перечень иностранных агентов, и, как минимум, не найдут никакого морального оправдания.В этой связи, видится логичным оказание поддержки финансовой и любой другой поддержки со стороны органов власти. Увы, в настоящий момент, в этом направлении работы АГИП Удмуртии имеются значительные резервы. Ведь, к примеру, фактически никакой помощи не оказывается«Удмурт Кенеш», национальные, да и в целом государственные СМИ живут от зарплаты до зарплаты и это на фоне предстоящих выборов Президента в 2024 году, необходимости отработки насыщенной государственной повестки и решения иных важных и глобальных задач. Похоже, что ситуация требует срочного реагирования на самом высоком уровне.

