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Неудачник Николай Суворов сбежал в США и оттуда гадит в адрес России
в США, якобы спасаясь от уголовного преследования, окончательно сошел
с ума, ладно бы все ограничивалось его стандартными постами о коррупции
и других проблемах России. Сейчас он желает всем гражданам России,
принимающим участие в СВО и ободряющим ее проведение стать безногими
калеками, а вместо головы у жителей России, по его мнению, у всех уже
давно пятая точка.
Изложенная позиция – это безумие Суворова, только патологически
больной, озлобленный на весь мир человек может такое писать.
При этом Суворов забыл, что сам он еще тот жулик и подлец, будучи
главой через подконтрольный ему МУП и третьих лиц обналичивал
ЖКХашные деньги, собираемые с граждан, как кинул владельцев квартир
в селе Хохряки, дома которых не были подключены к коммунальным сетям,
как шлялся по посольствам США и Финляндии, как легко получил
американскую визу, чего не могло быть без помощи спецслужб, как кинул,
наконец, своих родных и близких, оставшихся в Удмуртии.
Создается впечатление, что злоба по отношению к России, ее народу
и Президенту – это главный смысл жизни, подчеркивающий убогость его
натуры и бессмысленность существования.