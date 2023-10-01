Неудачник Николай Суворов сбежал в США и оттуда гадит в адрес России

Признанная в России экстремистской соцсеть Instagram Признанная в России экстремистской соцсеть Instagram

в США, якобы спасаясь от уголовного преследования, окончательно сошел

с ума, ладно бы все ограничивалось его стандартными постами о коррупции

и других проблемах России. Сейчас он желает всем гражданам России,

принимающим участие в СВО и ободряющим ее проведение стать безногими

калеками, а вместо головы у жителей России, по его мнению, у всех уже

давно пятая точка.



Изложенная позиция – это безумие Суворова, только патологически

больной, озлобленный на весь мир человек может такое писать.

При этом Суворов забыл, что сам он еще тот жулик и подлец, будучи

главой через подконтрольный ему МУП и третьих лиц обналичивал

ЖКХашные деньги, собираемые с граждан, как кинул владельцев квартир

в селе Хохряки, дома которых не были подключены к коммунальным сетям,

как шлялся по посольствам США и Финляндии, как легко получил

американскую визу, чего не могло быть без помощи спецслужб, как кинул,

наконец, своих родных и близких, оставшихся в Удмуртии.

Создается впечатление, что злоба по отношению к России, ее народу

и Президенту – это главный смысл жизни, подчеркивающий убогость его

натуры и бессмысленность существования.



Бывший глава Хохряков Николай Суворов, сбежавший в 2016 годув США, якобы спасаясь от уголовного преследования, окончательно сошелс ума, ладно бы все ограничивалось его стандартными постами о коррупциии других проблемах России. Сейчас он желает всем гражданам России,принимающим участие в СВО и ободряющим ее проведение стать безногимикалеками, а вместо головы у жителей России, по его мнению, у всех ужедавно пятая точка.Изложенная позиция – это безумие Суворова, только патологическибольной, озлобленный на весь мир человек может такое писать.При этом Суворов забыл, что сам он еще тот жулик и подлец, будучиглавой через подконтрольный ему МУП и третьих лиц обналичивалЖКХашные деньги, собираемые с граждан, как кинул владельцев квартирв селе Хохряки, дома которых не были подключены к коммунальным сетям,как шлялся по посольствам США и Финляндии, как легко получиламериканскую визу, чего не могло быть без помощи спецслужб, как кинул,наконец, своих родных и близких, оставшихся в Удмуртии.Создается впечатление, что злоба по отношению к России, ее народуи Президенту – это главный смысл жизни, подчеркивающий убогость егонатуры и бессмысленность существования.

