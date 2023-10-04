История из 1990-х: уголовник вывез свою жертву в лес и забил палкой насмерть



Pixabay.com Pixabay.com

Завьяловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 35-летнего жителя деревни Шабердино Завьяловского района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ( умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

25 июня 2023 года днем обвиняемый вывез 35-летнего потерпевшего в лесополосу возле села Люкшудья Завьяловского района. Там он избил свою жертву палкой. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Доказательства собраны, дело направлено в суд, гражданина могут отправить в колонию на 15 лет.