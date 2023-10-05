Лев Гордон из США поливает Родину помоями





Фонд Льва Гордона и ранее возглавляемая им «Ассоциация развития города» под видом реализации проектов по благоустройству городской среды и строительству фактически занимались отмыванием грантовых денег и самопиаром.При этом после начала СВО Л. Гордон, проживающий в США, опубликовал в своих социальных сетях пост с критикой действий Российской Федерации по отношению к Украине, дабы на этом фоне не дискредитировать деятельность «Ассоциации развития города», которая продолжает пилить грантовые деньги, он формально не принимает участие в ее деятельности, в действительности продолжает руководить процессами и лоббировать интересы западных и еврейских организаций.

В то же время на официальном сайте Администрации города Ижевска имеется информации о Л. Гордоне и деятельности его фонда, что воспринимается гражданами как свидетельство поддержки местными органами власти общественного деятеля, занимающего открытую антироссийскую позицию.