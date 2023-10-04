В Удмуртии банду с участием правоохранителей осудили на крупные сроки содержания в колонии





Не так давно мы уже писали об осуждении очередного «оборотня в погонах»,который на этот раз пробрался в святая-святых удмуртского МВД — управлениесобственной безопасности.О том как в подразделение, отвечающее за соблюдение стражами правопорядка законности, попал и как служил один из лидеров преступной группы, куда смотрел его начальник и коллеги по службе вопрос пока оставим открытым.

Речь, однако, же сегодня не об этом. А вспомним мы пожалуй остальных членов банды бывшего майора полиции, которые своего часа славы так и не дождались.

На сегодняшний день уже осужден разработчик и исполнитель мошеннических схем - Носков А.А. (8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима).

В попытках добиться смягчения приговора активно даёт признательные показания и сдаёт бывших «коллег по опасному бизнесу» его подельник и брат - Носков С.А.

В колонии строгого режима грустит ответственный за силовое прикрытие шайки бывший ОМОНовец Дацкевич П.А. (судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 6 месяцевс отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.)