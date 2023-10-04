В Удмуртии банду с участием правоохранителей осудили на крупные сроки содержания в колонии

Опубликована: 27 сентября 2023 г. 11:16 165

Не так давно мы уже писали об осуждении очередного «оборотня в погонах», 
который на этот раз пробрался в святая-святых удмуртского МВД — управление 
собственной безопасности. 
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О том как в подразделение, отвечающее за соблюдение стражами правопорядка законности, попал и как служил один из лидеров преступной группы, куда смотрел его начальник и коллеги по службе вопрос пока оставим открытым.

         Речь, однако, же сегодня не об этом. А вспомним мы пожалуй остальных членов банды бывшего майора полиции, которые своего часа славы так и не дождались.

         На сегодняшний день уже осужден разработчик и исполнитель мошеннических схем - Носков А.А. (8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима).

         В попытках добиться смягчения приговора активно даёт признательные показания и сдаёт бывших «коллег по опасному бизнесу» его подельник и брат -   Носков С.А.

         В колонии строгого режима грустит ответственный за силовое прикрытие шайки бывший ОМОНовец Дацкевич П.А. (судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 6 месяцевс отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением  свободы на срок 1 год 6 месяцев.)



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