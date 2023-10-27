В Ижевске братья-близнецы не решили, кто купит алкоголь, и устроили поножовщину

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В Ижевске один из братьев-близнецов отправился в больницу с колотыми и резаными ранами на шее. Мужчина в возрасте 35 лет пострадал от рук своего брата, такого же близнеца.

Как выяснили полицейские, братья живут совместно. Оба были судимы и не один раз. Оба крепко пьют. На этот раз мужчины пили вместе и поссорились на почве решения о отм, чья очередь идти в магазин за спиртным. Так один из близнецов разбудил другого после того как тот уснул в ходе пьянки. Разбудивший предложил брату сходить за этиловыми напитками. Но тот отказался. Ссора переросла в потасовку. Один из братьев взялся за нож и ударил им брата.

Травма оказалась тяжелой и потребовала госпитализации мужчины. Патрульные поставые задержали подозреваемого. Дело расследуется по второй части статьи 111 Уголовного кодекса. По ней наказывают за нанесение опасных для жизни травм с использованием оружия или, например, бытового ножа. Задержанный отправлен в СИЗО. Ему может грозить десять лет в колонии.