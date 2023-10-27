В Удмуртии осудили двух убивших мать и ее сына подонков



Пресс-служба СУСК РФ по УР Пресс-служба СУСК РФ по УР

Двое убийц осуждены за убийство двух человек, в том числе ребенка, поджог строения и противозаконный вход в чужое жилье. Их признали виновными по статьям 139, 105, 167 Уголовного кодекса России.

Ночью на 24 января сего года мужчины в возрасте 22 и 23 года в деревне Люкшудья пили алкоголь. Потом пошли убивать соседей. С женщиной у них происходили скандалы и пьяные решили разрешить конфликт с помощью ножа и топора. Ворвавшись в дом, они избили пострадавших с использованием захваченных с собой инструментов. Женщина умерла сразу. Ребенок был жив, но без сознания, когда убийцы решили скрыть улики в пожаре. Они вынесли тела в баню и подожгли ее. Ребенок задохнулся в дыме.

Следствие обнаружило топор и смогло собрать достаточно доказательств виновности преступников для суда. Один из виновников злодения получил 21 год колонии строгого режима, второй 22 года пребывания в том же заведении. Осужденным предстоит выплатить моральный вред родственникам погибших на 3 800 000 рублей.