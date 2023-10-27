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Американские пропагандист с радио "Свобода" ведут подрывную деятельность через профсоюз
своих рядах более 25 тысяч человек в почти 60 регионах России. В Удмуртии
особенно сильны позиции Глазовской ячейки, скорее всего, это связано с тем,
что именно в Глазове за счет «ЧМЗ» с советских времен отрасль
здравоохранения заметно выделялась на фоне всего региона в лучшую
сторону. Лидеры движения - Александр Золотарев и Андрей Коновал,
последний уже давно живет в Москве и взял на себя роль идейного
вдохновителя профсоюзной организации «Действие» в масштабах страны.
В Глазовской ячейке профсоюза состоит около 30 человек, абсолютное
большинство из них – это действующие работники системы здравоохранения
различного звена. В этих условиях Александр Золотарев является редким
исключением, ведь он не является медицинским работником и никогда
им не был, а всю жизнь по состоянию здоровья вынужден был обращаться
за помощью врачей (имеет инвалидность на фоне серьезных проблем
с почками), в связи с чем, проблемы отрасли ощущает на себе не хуже самих
медиков.
При этом Коновал и Золотарев регулярно контактируют с иностранными
журналистами и организациями из Германии, Австрии и Великобритании,
которые через них получали информацию по вопросам статистики в борьбе
с пандемией COVID-19 и общих данных о проблемах в системе
здравоохранения, полученные при этом иностранными гражданами сведения
использовались для подрыва репутации России.
Общий посыл деятельности организации конструктивный и сводится
к объективному отражению проблем в сфере здравоохранения от которых
страдают как работники, так и пациенты, на, что Минздрав должен адекватно
реагировать, однако, в действительности, не все так просто. Надо понимать,
что любая активность на местах – это возможность отреагировать нашим
т.н. «западным партнерам» и объяснить нашему многострадальному народу
как оказывается в России все плохо и хорошо у них. Так, комментарий
А. Золотарева о низких зарплатах работников здравоохранения Удмуртии
(что не в полной мере соответствует действительности) был репостнут
телеграм-каналом «Idel.Реалии» (пост от 23 сентября 2023 г.),
подконтрольным «Радио Свободы» и финансируемом госдепом США.
Не секрет, что «Радио Свободы» - информационный ресурс, направленный
на тенденциозное освещение новостей, исключительно, против
Российской Федерации.
Очевидно, что система здравоохранения в Удмуртии, мягко говоря,
переживает не лучшие времена, однако некоторые из постов активистов
профсоюза «Действие» вызывают недоумение.
Например, зачем нужно было подвергать критике акцию Глазовской
Епархии РПЦ в рамках которой в больницы безвозмездно были переданы
Библии для их размещения в палатах и молельных комнатах.
Зачем нужно было спекулировать на теме снижения заработных плат
работников скорой помощи в Глазове, когда, в действительности, просто
произошло переподчинение на республиканский уровень. Это же касается
и других публикаций о проблемах в области финансирования.
В этих условиях со стороны профсоюза верным решением будет отказ
от спекуляций и тенденциозной подачи фактов, а со стороны Минздрава
и органов государственной власти – конструктивное взаимодействие и
помощь.