Американские пропагандист с радио "Свобода" ведут подрывную деятельность через профсоюз

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своих рядах более 25 тысяч человек в почти 60 регионах России. В Удмуртии

особенно сильны позиции Глазовской ячейки, скорее всего, это связано с тем,

что именно в Глазове за счет «ЧМЗ» с советских времен отрасль

здравоохранения заметно выделялась на фоне всего региона в лучшую

сторону. Лидеры движения - Александр Золотарев и Андрей Коновал,

последний уже давно живет в Москве и взял на себя роль идейного

вдохновителя профсоюзной организации «Действие» в масштабах страны.



В Глазовской ячейке профсоюза состоит около 30 человек, абсолютное

большинство из них – это действующие работники системы здравоохранения

различного звена. В этих условиях Александр Золотарев является редким

исключением, ведь он не является медицинским работником и никогда

им не был, а всю жизнь по состоянию здоровья вынужден был обращаться

за помощью врачей (имеет инвалидность на фоне серьезных проблем

с почками), в связи с чем, проблемы отрасли ощущает на себе не хуже самих

медиков.



При этом Коновал и Золотарев регулярно контактируют с иностранными

журналистами и организациями из Германии, Австрии и Великобритании,

которые через них получали информацию по вопросам статистики в борьбе

с пандемией COVID-19 и общих данных о проблемах в системе

здравоохранения, полученные при этом иностранными гражданами сведения

использовались для подрыва репутации России.



Общий посыл деятельности организации конструктивный и сводится

к объективному отражению проблем в сфере здравоохранения от которых

страдают как работники, так и пациенты, на, что Минздрав должен адекватно

реагировать, однако, в действительности, не все так просто. Надо понимать,

что любая активность на местах – это возможность отреагировать нашим



т.н. «западным партнерам» и объяснить нашему многострадальному народу

как оказывается в России все плохо и хорошо у них. Так, комментарий

А. Золотарева о низких зарплатах работников здравоохранения Удмуртии

(что не в полной мере соответствует действительности) был репостнут

телеграм-каналом «Idel.Реалии» (пост от 23 сентября 2023 г.),

подконтрольным «Радио Свободы» и финансируемом госдепом США.

Не секрет, что «Радио Свободы» - информационный ресурс, направленный

на тенденциозное освещение новостей, исключительно, против

Российской Федерации.



Очевидно, что система здравоохранения в Удмуртии, мягко говоря,

переживает не лучшие времена, однако некоторые из постов активистов

профсоюза «Действие» вызывают недоумение.



Например, зачем нужно было подвергать критике акцию Глазовской

Епархии РПЦ в рамках которой в больницы безвозмездно были переданы

Библии для их размещения в палатах и молельных комнатах.



Зачем нужно было спекулировать на теме снижения заработных плат

работников скорой помощи в Глазове, когда, в действительности, просто

произошло переподчинение на республиканский уровень. Это же касается

и других публикаций о проблемах в области финансирования.



В этих условиях со стороны профсоюза верным решением будет отказ

от спекуляций и тенденциозной подачи фактов, а со стороны Минздрава

и органов государственной власти – конструктивное взаимодействие и

помощь.

Небезызвестный профсоюз медицинских работников «Действие» всвоих рядах более 25 тысяч человек в почти 60 регионах России. В Удмуртииособенно сильны позиции Глазовской ячейки, скорее всего, это связано с тем,что именно в Глазове за счет «ЧМЗ» с советских времен отрасльздравоохранения заметно выделялась на фоне всего региона в лучшуюсторону. Лидеры движения - Александр Золотарев и Андрей Коновал,последний уже давно живет в Москве и взял на себя роль идейноговдохновителя профсоюзной организации «Действие» в масштабах страны.В Глазовской ячейке профсоюза состоит около 30 человек, абсолютноебольшинство из них – это действующие работники системы здравоохраненияразличного звена. В этих условиях Александр Золотарев является редкимисключением, ведь он не является медицинским работником и никогдаим не был, а всю жизнь по состоянию здоровья вынужден был обращатьсяза помощью врачей (имеет инвалидность на фоне серьезных проблемс почками), в связи с чем, проблемы отрасли ощущает на себе не хуже самихмедиков.При этом Коновал и Золотарев регулярно контактируют с иностраннымижурналистами и организациями из Германии, Австрии и Великобритании,которые через них получали информацию по вопросам статистики в борьбес пандемией COVID-19 и общих данных о проблемах в системездравоохранения, полученные при этом иностранными гражданами сведенияиспользовались для подрыва репутации России.Общий посыл деятельности организации конструктивный и сводитсяк объективному отражению проблем в сфере здравоохранения от которыхстрадают как работники, так и пациенты, на, что Минздрав должен адекватнореагировать, однако, в действительности, не все так просто. Надо понимать,что любая активность на местах – это возможность отреагировать нашимт.н. «западным партнерам» и объяснить нашему многострадальному народукак оказывается в России все плохо и хорошо у них. Так, комментарийА. Золотарева о низких зарплатах работников здравоохранения Удмуртии(что не в полной мере соответствует действительности) был репостнуттелеграм-каналом «Idel.Реалии» (пост от 23 сентября 2023 г.),подконтрольным «Радио Свободы» и финансируемом госдепом США.Не секрет, что «Радио Свободы» - информационный ресурс, направленныйна тенденциозное освещение новостей, исключительно, противРоссийской Федерации.Очевидно, что система здравоохранения в Удмуртии, мягко говоря,переживает не лучшие времена, однако некоторые из постов активистовпрофсоюза «Действие» вызывают недоумение.Например, зачем нужно было подвергать критике акцию ГлазовскойЕпархии РПЦ в рамках которой в больницы безвозмездно были переданыБиблии для их размещения в палатах и молельных комнатах.Зачем нужно было спекулировать на теме снижения заработных платработников скорой помощи в Глазове, когда, в действительности, простопроизошло переподчинение на республиканский уровень. Это же касаетсяи других публикаций о проблемах в области финансирования.В этих условиях со стороны профсоюза верным решением будет отказот спекуляций и тенденциозной подачи фактов, а со стороны Минздраваи органов государственной власти – конструктивное взаимодействие ипомощь.

