В Ижевске задержаны двое наркоторговцев из Глазова



Пресс-служба МВД по Удмуртии Пресс-служба МВД по Удмуртии

Сотрудники наркоконтроля Удмуртии вместе с патрулем дорожнйо полиции на Славянском шоссе в Ижевске предприняли попытку остановить ВАЗ-2107. По информации полицейских в салоне находились наркоторговцы. Шофер автомобиля не остановился и пытался уехать от полицейских экипажей. Но машину удалось остановить и досмотреть граждан, которые находились в салоне.

Досмотр 31-летнего жителя Глазова позволил найти при нем 3 грамма наркотиков синтетического изготовления. Внутри салона найден еще один сверток с тем же дурманом весом в 25 граммов. Полиции удалось установить, что у сверток принадлежал второму пассажиру в возрасте 27 лет, то же жителю Глазова. В их отношении возбудили уголовные дела по второй части статьи 228 Уголовного кодекса. По ней наказывают за хранение наркотиков.

Наркополиция в дальнейшем установила, что второй пассажир устраивал закладки для незаконного сайта, через который велась торговля наркотиками. В его телефоне обнаружили данные о закладках наркотиков, которые были найдены в шести точках Глазова. Глазовская полиция возбудила дела о торговле наркотиками на своей территории.

Задержанные арестованы до суда. Им может грозить до 15 лет колонии.

