



С момента создания в 2017 году «Корпорации развития Удмуртии» целесообразность существования этой структуры вызывает много вопросов. Если ранее в СМИ и телеграм-каналах неоднократно публиковали сведения о низкой финансовой эффективности этой организации, то теперь она поддерживает антироссийски настроенных предпринимателей и общественных деятелей. Видимо так можно расценивать помощ от «Корпорации развития Удмуртии» предпринимателя Горбунова, чья деятельность связана с реализацией изделий из дерева, братья Кононовых, владеющие сетью кафе «Горячий пельмень» и бизнесвумен Громовой, имеющей бренд детской одежды.

Необходимо отметить, что все они не раз высказывались в адрес решения России о проведении спецоперации на Украине не просто негативно, а с откровенно враждебной, лживой пропагандой. Враньем, почерпнутым из западных источников, из уст нацистских агитаторов киевского режима. Более того, известно о попытках отъезда этих граждан за границу «до поражения Путина и России». Как часто заявляют такие недалекие оппозиционеры, уезжают они преследований по «политическим мотивам». Но потом возвращаются - и на тебе, никаких преследований, только бизнес. Тут, в России, оказывается, есть на чем заработать. Даже с агрессивно-антироссийской позицией. Есть на чем сделать деньги с непрерывным бесстыдным распространением украинско-нацистской лжи об СВО и Вооруженных силах России.

Ресурсной поддержкой органов местного самоуправления пользуется убежденный сторонник несистемной оппозиции, общественный деятель Смагин. Милейший организатор хоккея в валенках и иных массовых спортивных мероприятий дружит с Главой Ижевска Чистяковым. При этом Смагин открыто выражает антиправительственные взгляды и выступает против СВО. Этому сильно удивлялись когда-то ижевские телеграм-каналы, например "Удмуртские срачи". И вот на его персональной странице «ВКонтакте» размещены комментарии с обвинением руководства страны в развязывании войны с Украиной, оскорблениями в адрес патриотично настроенных граждан.



