В Удмуртии рыбак упал в ледяную воду пруда и погиб





В Воткинске межрайонное подразделение Следственного комитета ведет предварительную проверку по факту гибели пожилого мужчины. Мужчина погиб на пруду одной из деревень в Шарканском районе Удмуртии.

Как выяснили сотрудники межрайонного следственного отдела, 29 октября текущего года днем 71-летний мужчина, отправился рыбачить. Он сел в лодку и поплыл по пруду у деревни Верхний Казес. В какойто момент рыбак упал в воду. Свидетель произошедшего тоже рыбачил и попытался помочь тонущему. Однако это не удалось. Пожилой рыбак погиб в ледяной воде. Его тело достали из пруда уже мертвым.

Доследственная проверка должна показать, есть ли необходимость в уголовном расследовании, или причина смерти не несет злого умысла другого человека.