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Специалисты и профессионалы "большого спорта" покидают Удмуртию
мини-футбольный матч Суперлиги с участием команды Сибиряк
из города Новосибирска. В составе этой команды с капитанской повязкой
на плече играл уроженец города Глазова Дмитрий Будин, который ранее
много лет успешно выступал за мини-футбольный клуб «Прогресс» (Глазов).
Увы, этой команды, которая ранее также играла в Суперлиге – высшем
мини-футбольном дивизионе России, больше нет. Добротный клуб, крепкий
середняк, который неплохо играл как чемпионате, так и в кубке России, имея
при этом очень скромные финансовые возможности. Команде нужна была
поддержка от руководства республики и частных инвесторов, которую она
не получила, что привлекло в 2018 году к банкротству клуба и его
ликвидации.
В 2020 году за счет энтузиазма бывших футболистов и функционеров
«Прогресса» был создан мини-футбольный клуб «Глазов», однако этому
коллективу нужно еще много времени и труда в своем становлении в
качестве профессионального клуба.
Дмитрий Будин - талантливый футболист, трудяга, как говорят про него
партнеры, который нашел себя в солидной команде из Новосибирска, но,
думается, что если бы сегодня существовал мини-футбольный клуб
«Прогресс» то он бы и сейчас играл за него, как и многие другие талантливые
спортсмены в т.ч. и из других дисциплин.
Достаточно вспомнить показательные примеры последних лет
с переходом в сборную Северной Македонии биатлониста Виктора Плицева,
отъезд в Тюменскую область Ульяны Нигматуллиной, проведения
соревнований по биатлону без патронов, лишение футбольного клуба «Зенит-
Ижевск» профессионального статуса, банкротство и ликвидация женского
футбольного клуба «Торпедо», в глубоком кризисе хоккейный клуб
«Ижсталь».
Куда смотрит руководство республики и Министерство по физической
культуре и спорту, для чего создана постоянная комиссия по физической
культуре, спорту и молодежной политике при Государственном совете, чем
занимается господин Черезов? Спорт в Удмуртии разваливается буквально
на глазах, а спортсмены бегут в другие регионы за лучшими финансовыми
условиями. При этом реально успешному проекту в лице женского
гандбольного клуба «Университет», выступающему в Суперлиге, не
уделяется должного внимания.