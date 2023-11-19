Специалисты и профессионалы "большого спорта" покидают Удмуртию



мини-футбольный матч Суперлиги с участием команды Сибиряк

из города Новосибирска. В составе этой команды с капитанской повязкой

на плече играл уроженец города Глазова Дмитрий Будин, который ранее

много лет успешно выступал за мини-футбольный клуб «Прогресс» (Глазов).



Увы, этой команды, которая ранее также играла в Суперлиге – высшем

мини-футбольном дивизионе России, больше нет. Добротный клуб, крепкий

середняк, который неплохо играл как чемпионате, так и в кубке России, имея

при этом очень скромные финансовые возможности. Команде нужна была

поддержка от руководства республики и частных инвесторов, которую она

не получила, что привлекло в 2018 году к банкротству клуба и его

ликвидации.



В 2020 году за счет энтузиазма бывших футболистов и функционеров

«Прогресса» был создан мини-футбольный клуб «Глазов», однако этому

коллективу нужно еще много времени и труда в своем становлении в

качестве профессионального клуба.



Дмитрий Будин - талантливый футболист, трудяга, как говорят про него

партнеры, который нашел себя в солидной команде из Новосибирска, но,

думается, что если бы сегодня существовал мини-футбольный клуб

«Прогресс» то он бы и сейчас играл за него, как и многие другие талантливые

спортсмены в т.ч. и из других дисциплин.



Достаточно вспомнить показательные примеры последних лет

с переходом в сборную Северной Македонии биатлониста Виктора Плицева,

отъезд в Тюменскую область Ульяны Нигматуллиной, проведения

соревнований по биатлону без патронов, лишение футбольного клуба «Зенит-

Ижевск» профессионального статуса, банкротство и ликвидация женского

футбольного клуба «Торпедо», в глубоком кризисе хоккейный клуб

«Ижсталь».



Куда смотрит руководство республики и Министерство по физической

культуре и спорту, для чего создана постоянная комиссия по физической

культуре, спорту и молодежной политике при Государственном совете, чем

занимается господин Черезов? Спорт в Удмуртии разваливается буквально

на глазах, а спортсмены бегут в другие регионы за лучшими финансовыми

условиями. При этом реально успешному проекту в лице женского

гандбольного клуба «Университет», выступающему в Суперлиге, не

уделяется должного внимания.

В октябре текущего года на телеканале «Матч ТВ» довелось посмотретьмини-футбольный матч Суперлиги с участием команды Сибирякиз города Новосибирска. В составе этой команды с капитанской повязкойна плече играл уроженец города Глазова Дмитрий Будин, который ранеемного лет успешно выступал за мини-футбольный клуб «Прогресс» (Глазов).Увы, этой команды, которая ранее также играла в Суперлиге – высшеммини-футбольном дивизионе России, больше нет. Добротный клуб, крепкийсередняк, который неплохо играл как чемпионате, так и в кубке России, имеяпри этом очень скромные финансовые возможности. Команде нужна былаподдержка от руководства республики и частных инвесторов, которую онане получила, что привлекло в 2018 году к банкротству клуба и еголиквидации.В 2020 году за счет энтузиазма бывших футболистов и функционеров«Прогресса» был создан мини-футбольный клуб «Глазов», однако этомуколлективу нужно еще много времени и труда в своем становлении вкачестве профессионального клуба.Дмитрий Будин - талантливый футболист, трудяга, как говорят про негопартнеры, который нашел себя в солидной команде из Новосибирска, но,думается, что если бы сегодня существовал мини-футбольный клуб«Прогресс» то он бы и сейчас играл за него, как и многие другие талантливыеспортсмены в т.ч. и из других дисциплин.Достаточно вспомнить показательные примеры последних летс переходом в сборную Северной Македонии биатлониста Виктора Плицева,отъезд в Тюменскую область Ульяны Нигматуллиной, проведениясоревнований по биатлону без патронов, лишение футбольного клуба «Зенит-Ижевск» профессионального статуса, банкротство и ликвидация женскогофутбольного клуба «Торпедо», в глубоком кризисе хоккейный клуб«Ижсталь».Куда смотрит руководство республики и Министерство по физическойкультуре и спорту, для чего создана постоянная комиссия по физическойкультуре, спорту и молодежной политике при Государственном совете, чемзанимается господин Черезов? Спорт в Удмуртии разваливается буквальнона глазах, а спортсмены бегут в другие регионы за лучшими финансовымиусловиями. При этом реально успешному проекту в лице женскогогандбольного клуба «Университет», выступающему в Суперлиге, неуделяется должного внимания.

