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Мужчина убил сожительницу рядом с деревней Верхняя Лудзя в Удмуртии
По данным следствия, в ночь с 1 на 2 сентября 2023 года обвиняемый совместно с 26-летней сожительницей и их общим знакомым употребляли спиртные напитки на берегу водоема в деревне Верхняя Лудзя Завьяловского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь к девушке, обвиняемый не менее трех раз ударил ее ножом в шею. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.
С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.