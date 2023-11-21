Мужчина убил сожительницу рядом с деревней Верхняя Лудзя в Удмуртии

<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/closeup-shot-of-a-sharp-army-knife_10292543.htm#page=2&query=%D0%BD%D0%BE%D0%B6%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C&position=44&from_view=search&track=ais&uuid=98dfcc13-4ae1-44fc-8e9a-1602b0a66a47">Изображение от wirestock</a> на Freepik Изображение от wirestock на Freepik



По данным следствия, в ночь с 1 на 2 сентября 2023 года обвиняемый совместно с 26-летней сожительницей и их общим знакомым употребляли спиртные напитки на берегу водоема в деревне Верхняя Лудзя Завьяловского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь к девушке, обвиняемый не менее трех раз ударил ее ножом в шею. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.



С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Завьяловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По данным следствия, в ночь с 1 на 2 сентября 2023 года обвиняемый совместно с 26-летней сожительницей и их общим знакомым употребляли спиртные напитки на берегу водоема в деревне Верхняя Лудзя Завьяловского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь к девушке, обвиняемый не менее трех раз ударил ее ножом в шею. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

