Мужчина в возрасте 55 лет заколол сына ножом

<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/closeup-shot-of-a-sharp-army-knife_10292543.htm#page=2&query=%D0%BD%D0%BE%D0%B6%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C&position=44&from_view=search&track=ais&uuid=98dfcc13-4ae1-44fc-8e9a-1602b0a66a47">Изображение от wirestock</a> на Freepik Изображение от wirestock на Freepik





В Воткинске, местное подразделение Следкома России по Удмуртии возбуждило уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Шарканского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).



Как узнали следователи, 9 ноября 2023 года между подозреваемым и его 31-летним сыном произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил сына ножом в живот. Мужчина был пьян, когда совершал злодеяние. В результате полученных телесных повреждений потерпевший через непродолжительное время скончался в больнице.



В рамках расследования уголовного дела проведены осмотр места происшествия, следственный эксперимент и проверка показаний подозреваемого на месте, допрошены свидетели, назначены медицинские и психолого-психиатрическая судебные экспертизы. Подозреваемый задержан. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В Шарканском районе задержан местный житель. Его заподозрили в причинении сыну тяжкого вреда. Мужчина умер от полученного ранения.В Воткинске, местное подразделение Следкома России по Удмуртии возбуждило уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Шарканского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).Как узнали следователи, 9 ноября 2023 года между подозреваемым и его 31-летним сыном произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил сына ножом в живот. Мужчина был пьян, когда совершал злодеяние. В результате полученных телесных повреждений потерпевший через непродолжительное время скончался в больнице.В рамках расследования уголовного дела проведены осмотр места происшествия, следственный эксперимент и проверка показаний подозреваемого на месте, допрошены свидетели, назначены медицинские и психолого-психиатрическая судебные экспертизы. Подозреваемый задержан. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

