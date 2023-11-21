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Мужчина в возрасте 55 лет заколол сына ножом
В Воткинске, местное подразделение Следкома России по Удмуртии возбуждило уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Шарканского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).
Как узнали следователи, 9 ноября 2023 года между подозреваемым и его 31-летним сыном произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил сына ножом в живот. Мужчина был пьян, когда совершал злодеяние. В результате полученных телесных повреждений потерпевший через непродолжительное время скончался в больнице.
В рамках расследования уголовного дела проведены осмотр места происшествия, следственный эксперимент и проверка показаний подозреваемого на месте, допрошены свидетели, назначены медицинские и психолого-психиатрическая судебные экспертизы. Подозреваемый задержан. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.