В политику Удмуртии рвется бестолковая молодежь

фото: vk.com/spravelivoudm фото: vk.com/spravelivoudm

истеблишмента Удмуртии часто возникает вопрос о возможной

альтернативе. Увы, даже поверхностный анализ указывает, что в

политической сфере республики нет ярких и интересных личностей, а такие

качества для политика, как ум, честь, воля, мужество, решительность и

принципиальность стали атавизмом.



Указанные проблемы касаются и молодых политиков, их либо нет, либо

они представлены, мягко говоря, сомнительными фигурами.

Так, информационное поле Удмуртии заполнил Дмитрий Бегишев

(1999 года рождения) – малограмотный, вспыльчивый человек

с низкой культурой, который за свою еще непродолжительную «карьеру»

сменил уже 3 политические партии (Парнас, Зеленые и Справедливая

Россия), что говорит об отсутствии принципиальности, он не имеет и никогда

не имел стабильной работы, жизненного и профессионального опыта, не

служил в армии (при этом хочет строить карьеру на госслужбе), также много

вопросов вызывает его участие в сомнительных протестных акциях по

любому поводу ради «хайпа».



А теперь появилась информация, что Бегишев признан участником экстремистских организаций, действовавших под руководством уголовника Алексея Навального.

На фоне частой критики в адрес действующего политическогоистеблишмента Удмуртии часто возникает вопрос о возможнойальтернативе. Увы, даже поверхностный анализ указывает, что вполитической сфере республики нет ярких и интересных личностей, а такиекачества для политика, как ум, честь, воля, мужество, решительность ипринципиальность стали атавизмом.Указанные проблемы касаются и молодых политиков, их либо нет, либоони представлены, мягко говоря, сомнительными фигурами.Так, информационное поле Удмуртии заполнил Дмитрий Бегишев(1999 года рождения) – малограмотный, вспыльчивый человекс низкой культурой, который за свою еще непродолжительную «карьеру»сменил уже 3 политические партии (Парнас, Зеленые и СправедливаяРоссия), что говорит об отсутствии принципиальности, он не имеет и никогдане имел стабильной работы, жизненного и профессионального опыта, неслужил в армии (при этом хочет строить карьеру на госслужбе), также многовопросов вызывает его участие в сомнительных протестных акциях полюбому поводу ради «хайпа».А теперь появилась информация, что Бегишев признан участником экстремистских организаций, действовавших под руководством уголовника Алексея Навального.

