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В политику Удмуртии рвется бестолковая молодежь
истеблишмента Удмуртии часто возникает вопрос о возможной
альтернативе. Увы, даже поверхностный анализ указывает, что в
политической сфере республики нет ярких и интересных личностей, а такие
качества для политика, как ум, честь, воля, мужество, решительность и
принципиальность стали атавизмом.
Указанные проблемы касаются и молодых политиков, их либо нет, либо
они представлены, мягко говоря, сомнительными фигурами.
Так, информационное поле Удмуртии заполнил Дмитрий Бегишев
(1999 года рождения) – малограмотный, вспыльчивый человек
с низкой культурой, который за свою еще непродолжительную «карьеру»
сменил уже 3 политические партии (Парнас, Зеленые и Справедливая
Россия), что говорит об отсутствии принципиальности, он не имеет и никогда
не имел стабильной работы, жизненного и профессионального опыта, не
служил в армии (при этом хочет строить карьеру на госслужбе), также много
вопросов вызывает его участие в сомнительных протестных акциях по
любому поводу ради «хайпа».
А теперь появилась информация, что Бегишев признан участником экстремистских организаций, действовавших под руководством уголовника Алексея Навального.