Мужчина в Удмуртии из ружья застрелил человека на почве ревности

<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/shotgun-and-bullets_2769615.htm#query=%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D0%B5&position=1&from_view=search&track=sph&uuid=76f79ed1-7914-4d97-ad81-8a23fbe61c87">Изображение от rawpixel.com</a> на Freepik Изображение от rawpixel.com на Freepik Заместитель прокурора Удмуртской Республики утвердил обвинительное заключение в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в августе 2023 года в Завьяловском районе республики из личных неприязненных отношений, обусловленных в том числе ревностью, с целью причинения смерти произвел 2 выстрела из принадлежащего ему карабина в область головы потерпевшего, который от полученных повреждений скончался на месте преступления. Обвиняемый и потерпевший ранее были знакомы и занимались предпринимательской деятельностью. Уголовное дело подлежит рассмотрению Завьяловским районным судом.

