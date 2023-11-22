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Мужчина в Удмуртии из ружья застрелил человека на почве ревности
Заместитель прокурора Удмуртской Республики утвердил обвинительное заключение в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в августе 2023 года в Завьяловском районе республики из личных неприязненных отношений, обусловленных в том числе ревностью, с целью причинения смерти произвел 2 выстрела из принадлежащего ему карабина в область головы потерпевшего, который от полученных повреждений скончался на месте преступления. Обвиняемый и потерпевший ранее были знакомы и занимались предпринимательской деятельностью.
Уголовное дело подлежит рассмотрению Завьяловским районным судом.