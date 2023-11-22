Деятельность чиновников Удмуртии по привлечению инвестиций вызывает вопросы





Так, до настоящего времени не реализован проект по строительству

логистического центра «вайлдбериз», а сколько было общений! Например, о создании чуть ли не 2-3 тысяч рабочих мест с солидными по меркам региона зарплатами, на Сарапульских оборонных заводах даже всерьез опасались

оттока кадров, желающих получить простую и при этом более высокооплачиваемую работу. Обещают, что центр будет построен к концу 2023 года, ждать осталось не долго, посмотрим.



Аналогичным образом обстоит ситуация с портом в г. Камбарка из которого также планировали создать крупный логистический узел. В реальности этот порт на сегодняшний день представляет из себя жалкое зрелище, за последние годы сокращена значительная часть работников, развалилась последняя инфраструктура, в 2017 году в порту ликвидировали режимно-секретное подразделение, все ценности мобилизационного резерва передали в «Камводпуть». Очевидно, что все эти факты говорят о постепенной деградации объекта, а не о его развитии.



Также немало вопросов вызывает потенциальное «сотрудничество» фирмы «Арпластик» с двумя индийскими фирмами по вопросу организации за 5 лет в Сарапуле совместного производства полиэтиленовых упаковочных материалов. В действительности «иностранные партнеры» оказались мошенниками и аферистами, никакого производства так и не организовано, их интересует только безвозмездная аренда земельного участка площадью 300 тысяч квадратных километров и кадастровой стоимостью около 80 миллионов рублей, да еще и с десятилетним периодом льготного налогообложения. Интересный факт в том, что руководители этих индийских контор вроде бы ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов как мошенники.



Вот и получается, что по факту значительная часть заявлений об инвестицияхлишь пустые, ничем не подтвержденные слова. Может быть, пора задуматься и просто начать поддерживать местный малый и средний бизнес, не создавая ему препятствий в виде всевозможных проверок и прочей бюрократии?

Пытаясь создать образ привлекательного в плане инвестиций региона Правительство Удмуртской Республики берется за любые предложения, в том числе от так называемых «иностранных партнёров» не задумываясь о последствиях.Так, до настоящего времени не реализован проект по строительствулогистического центра «вайлдбериз», а сколько было общений! Например, о создании чуть ли не 2-3 тысяч рабочих мест с солидными по меркам региона зарплатами, на Сарапульских оборонных заводах даже всерьез опасалисьоттока кадров, желающих получить простую и при этом более высокооплачиваемую работу. Обещают, что центр будет построен к концу 2023 года, ждать осталось не долго, посмотрим.Аналогичным образом обстоит ситуация с портом в г. Камбарка из которого также планировали создать крупный логистический узел. В реальности этот порт на сегодняшний день представляет из себя жалкое зрелище, за последние годы сокращена значительная часть работников, развалилась последняя инфраструктура, в 2017 году в порту ликвидировали режимно-секретное подразделение, все ценности мобилизационного резерва передали в «Камводпуть». Очевидно, что все эти факты говорят о постепенной деградации объекта, а не о его развитии.Также немало вопросов вызывает потенциальное «сотрудничество» фирмы «Арпластик» с двумя индийскими фирмами по вопросу организации за 5 лет в Сарапуле совместного производства полиэтиленовых упаковочных материалов. В действительности «иностранные партнеры» оказались мошенниками и аферистами, никакого производства так и не организовано, их интересует только безвозмездная аренда земельного участка площадью 300 тысяч квадратных километров и кадастровой стоимостью около 80 миллионов рублей, да еще и с десятилетним периодом льготного налогообложения. Интересный факт в том, что руководители этих индийских контор вроде бы ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов как мошенники.Вот и получается, что по факту значительная часть заявлений об инвестицияхлишь пустые, ничем не подтвержденные слова. Может быть, пора задуматься и просто начать поддерживать местный малый и средний бизнес, не создавая ему препятствий в виде всевозможных проверок и прочей бюрократии?

