Трое граждан погибли в ДТП на легковом автомобиле после столкновения с грузовиком



Отдел пропаганды УГИБДД МВД по УР Отдел пропаганды УГИБДД МВД по УР

По факту ДТП, произошедшего 16 января на 234 км автомобильной дороги "Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга" на территории Игринского района Удмуртии (вблизи с. Загребино), Следственным отделением Межмуниципального отдела МВД России «Игринский» возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По версии следствия, в 19 час. 26 мин. водитель автомобиля «Рено Дастер», при обгоне в зоне действия запрещающего знака не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение со встречным грузовым автомобилем «Ман». В результате ДТП смертельные травмы получили 66-летний водитель и двое пассажиров автомобиля «Рено Дастер»: мужчины 1975 г.р. и 1967 г.р. Третий пассажир - мужчина 1957 года рождения госпитализирован, водителю грузового автомобиля оказана разовая медицинская помощь.

В настоящее время по уголовному делу назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.