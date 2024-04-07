Масштабный завод в Камбарке готовится к запуску уже летом

<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/front-view-female-student-in-black-jacket-wearing-backpack-holding-file-and-copybook-with-phone-on-blue-wall-college-university-lesson-books_11244411.htm#fromView=search&page=1&position=3&uuid=57d00a25-de27-4e2b-9a86-c339b69a3207">Изображение от KamranAydinov на Freepik</a> Изображение от KamranAydinov на Freepik



Вероятно, они убедились в бесполезности и бесперспективности своей протестной деятельности. Также, скорее всего, определенную роль сыграло «закручивание гаек» на фоне СВО, что выражается в страхе от возможного уголовного преследования (все помнят арест Дмитрия Талантова). Однако, своих взглядов такие люди, как правило, не меняют и в настоящий момент

они притаились в ожидании лучшего для себя времени. Иногда в сводки новостей попадает только городской сумасшедший из Камбарки Эдуард Глухов с его бессмысленными одиночными акциями и жалобами.



Вместе с тем, завод по уничтожению отходов 1 и 2 классов опасности в городе Камбарка должен быть открыт уже в июне этого года. На реализацию проекта Госкорпорация «Росатом» выделила более 11,5 млрд рублей.



Однако, стоит признать, что вопрос открытия в Камбарке такого производства с точки зрения экологической безопасности остается открытым и сложным. При этом плюсов, по мнению авторов проекта, все же больше.



На предприятии используется высокотехнологичное оборудование и современные технологии. Предполагается открытие сотен новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда, значительные налоговые поступления в бюджет, обновление городской инфраструктуры, что влечет за собой

развитие Камбарки и всей республики.

Собаки лают, а караван идет. Ия Боронина, Роза Ахмедшина и другие т.н. экоактивисты, которые не так давно активно спекулировали по теме «Завода смерти» еще не давно были на первых полосах местных телеграм-каналов и СМИ.Вероятно, они убедились в бесполезности и бесперспективности своей протестной деятельности. Также, скорее всего, определенную роль сыграло «закручивание гаек» на фоне СВО, что выражается в страхе от возможного уголовного преследования (все помнят арест Дмитрия Талантова). Однако, своих взглядов такие люди, как правило, не меняют и в настоящий моментони притаились в ожидании лучшего для себя времени. Иногда в сводки новостей попадает только городской сумасшедший из Камбарки Эдуард Глухов с его бессмысленными одиночными акциями и жалобами.Вместе с тем, завод по уничтожению отходов 1 и 2 классов опасности в городе Камбарка должен быть открыт уже в июне этого года. На реализацию проекта Госкорпорация «Росатом» выделила более 11,5 млрд рублей.Однако, стоит признать, что вопрос открытия в Камбарке такого производства с точки зрения экологической безопасности остается открытым и сложным. При этом плюсов, по мнению авторов проекта, все же больше.На предприятии используется высокотехнологичное оборудование и современные технологии. Предполагается открытие сотен новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда, значительные налоговые поступления в бюджет, обновление городской инфраструктуры, что влечет за собойразвитие Камбарки и всей республики.

