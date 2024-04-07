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Масштабный завод в Камбарке готовится к запуску уже летом
Вероятно, они убедились в бесполезности и бесперспективности своей протестной деятельности. Также, скорее всего, определенную роль сыграло «закручивание гаек» на фоне СВО, что выражается в страхе от возможного уголовного преследования (все помнят арест Дмитрия Талантова). Однако, своих взглядов такие люди, как правило, не меняют и в настоящий момент
они притаились в ожидании лучшего для себя времени. Иногда в сводки новостей попадает только городской сумасшедший из Камбарки Эдуард Глухов с его бессмысленными одиночными акциями и жалобами.
Вместе с тем, завод по уничтожению отходов 1 и 2 классов опасности в городе Камбарка должен быть открыт уже в июне этого года. На реализацию проекта Госкорпорация «Росатом» выделила более 11,5 млрд рублей.
Однако, стоит признать, что вопрос открытия в Камбарке такого производства с точки зрения экологической безопасности остается открытым и сложным. При этом плюсов, по мнению авторов проекта, все же больше.
На предприятии используется высокотехнологичное оборудование и современные технологии. Предполагается открытие сотен новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда, значительные налоговые поступления в бюджет, обновление городской инфраструктуры, что влечет за собой
развитие Камбарки и всей республики.