Водитель грузовика столкнулся с двумя леговыми, и они зацепили еще пару

Отдел пропаганды УГИБДД МВД по УР Отдел пропаганды УГИБДД МВД по УР



В какой-то момент мужчина вместо того, чтобы обратиться к медикам, решил продолжить поездку на гурзовике. Но боль оказалась так сильна, что шофер перестал контролировать машину в плотном потоке автомобилей. Он на своей машине выехал на предназначенную для встречного движения полосу, где совершил столкновение с автомобилями «Mitsubishi Lancer» и «Porsche Cayenne», после чего автомобиль «Porsche Cayenne» совершил столкновение с автомобилем «Nissan Maxima», который, в свою очередь, совершил столкновение с автомобилем «Toyota Corolla». В результате ДТП водитель автомобиля «Mitsubishi Fuso Canter» и 37-летний водитель автомобиля «Porsche Cayenne» получили травмы.

Дорожное происшествие случилось 11 марта 2023 года, около 8 часов 42 минут, напротив дома № 24, расположенного по улице Холмогорова в Ижевске. Виновником его может оказаться 41-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Fuso Canter», по предварительным данным, из-за болезненного состояния.В какой-то момент мужчина вместо того, чтобы обратиться к медикам, решил продолжить поездку на гурзовике. Но боль оказалась так сильна, что шофер перестал контролировать машину в плотном потоке автомобилей. Он на своей машине выехал на предназначенную для встречного движения полосу, где совершил столкновение с автомобилями «Mitsubishi Lancer» и «Porsche Cayenne», после чего автомобиль «Porsche Cayenne» совершил столкновение с автомобилем «Nissan Maxima», который, в свою очередь, совершил столкновение с автомобилем «Toyota Corolla». В результате ДТП водитель автомобиля «Mitsubishi Fuso Canter» и 37-летний водитель автомобиля «Porsche Cayenne» получили травмы.

