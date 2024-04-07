В Удмуртии оппозиционеры получают и поддержку госорганов из бюджета

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Вот и директор школы танцев «Акцент Дэнс» из Ижевска Руслан Бугаёв, пользующийся поддержкой республиканского Министерства культуры, удалил посты на своей страницы «Вконтакте». Он выступал в поддержку Бориса Надеждина. И после отвода последнего от числа кандидатов на пост Президента России - убрал упоминания о кандидате, который как-то совсем не стремился стать кандидатом.



Зато осталось фото с Министром культуры Удмуртии, который поддержал одно из событий под началом Руслана Бугаева. Вероятно потому, что с госорганами как-то прибыльнее, удобнее, приятнее что ли.

Кто поддерживает либеральную оппозицию в Удмуртии? Если верить опросам, которые публиковались еще пару дней назад - это исчезающе малая величина.Вот и директор школы танцев «Акцент Дэнс» из Ижевска Руслан Бугаёв, пользующийся поддержкой республиканского Министерства культуры, удалил посты на своей страницы «Вконтакте». Он выступал в поддержку Бориса Надеждина. И после отвода последнего от числа кандидатов на пост Президента России - убрал упоминания о кандидате, который как-то совсем не стремился стать кандидатом.Зато осталось фото с Министром культуры Удмуртии, который поддержал одно из событий под началом Руслана Бугаева. Вероятно потому, что с госорганами как-то прибыльнее, удобнее, приятнее что ли.

