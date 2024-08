В Берлине активизировалась враждебная России организация, подкупающая журналистов

Роскомнадзором бы заблокирован сайт «Jornalists in need network» (рус. – «сеть нуждающихся журналистов») – об этом говорится в статье «Удмуртской правды». Нашей редакции удалось дополнительно выяснить, что эта некоммерческая организация базируется в г. Берлине и занимается поддержкой работников СМИ из России и бывших советских республик, якобы, находящихся в изгнании на территории Германии, которые распространяют фейки о проводимой СВО, а также продвигают другую антироссийскую риторику под видом «объективных» журналистских расследований. Известно, что поддержку «Jornalists in need network» оказывают такие враждебные по отношению к Российской Федерации структуры как: «Репортеры без границ» (Франция), «Европейский фонд журналистов в изгнании» (Германия), «Лондонское благотворительное подразделение канадского новостного конгломерата «Thomson Reuters» (Великобритания), «Пражский центр гражданского общества», признанный нежелательной на территории России неправительственной организацией, а также МИД Германии и немецкая Комиссия федерального правительства по культуре и СМИ. Кроме того, проект «Jornalists in need network» входит в структуру глобального, финансируемого ЕС проекта «NEXUS», который открыто декларирует свою цель по противодействую т.н. «влиянию Кремля». Планируется, что в деятельности также будут задействованы медиа-проекты из Казахстана, Монголии, Африки и Восточной Европы. К сожалению, гражданам приходится напоминать об истинных, разрушительных для нашей страны и народа целях подобных проектов, а также возможной уголовной ответственности за участие в них. Коллективный запад проводит беспрецедентную антироссийскую пропагандистскую работу в информационном поле, враги даже не пытаются каким-либо образом завуалировать свои истинные намерения по разрушению России.