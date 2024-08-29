Остатки "навальнят" борются с армией Россией, доказывая опасность призывной армии

<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/kompozicia-naturmorta-komissii-vida-speredi_18775326.htm#fromView=search&page=1&position=7&uuid=6bb55069-f6cb-484c-ae1d-0ce165947f09">Изображение от freepik</a> Изображение от freepik

контрактную службу в армии и весенний призыв этого года в Удмуртии

потерпели полную неудачу. Даже аудитория их телеграм-каналов,

ориентированных на эту тему, стремительно снижается ввиду

непопулярности этой повестки.



Вместе с тем, план весеннего призыва в текущем году был успешно

выполнен, всего по стране призвали 150 тысяч человек, из них 1,5 тысячи

с Удмуртии. К слову, по результатам весеннего призыва в 2023 г. призвали

147 тысяч. Таким образом, имеется даже небольшой рост этого показателя

в условиях крайне непростой политической обстановки, правда, скорее всего,

это связано с увеличением верхней планки призывного возраста до 30 лет.

Солдаты срочники в прямой постановке не принимают участия в СВО,

однако, надо признать, что при определённых обстоятельствах,

военнослужащие с приграничных территорий могут стать участниками

боевых действий, это факт, но такова суть военной службы, риски есть

всегда.



При этом популярность военной службы как по призыву, так

и по контракту нисколько не снижается, в Удмуртии планы по набору

контрактников и добровольцев в зону СВО выполняются, сумму разовой

подъемной выплаты повысили до 400 тысяч, конечно, это не так много, как в

других регионах, но уже значительно лучше, чем было раньше.

Кроме того, существует вероятность повышения срока срочной службы

до 2 лет, но, по большему счету, это пойдет армии только на пользу в плане

роста общего уровня ее профессионализма и подготовки.



А позиция навальнистов по уклонению от службы только подчеркивает

их инфантильный подход к жизни, ущербность, трусость, отсутствие

мотивации к любому труду и полное безразличие к судьбе страны.

Попытки Ивана Елисеева и местных навальнистов дискредитироватьконтрактную службу в армии и весенний призыв этого года в Удмуртиипотерпели полную неудачу. Даже аудитория их телеграм-каналов,ориентированных на эту тему, стремительно снижается ввидунепопулярности этой повестки.Вместе с тем, план весеннего призыва в текущем году был успешновыполнен, всего по стране призвали 150 тысяч человек, из них 1,5 тысячис Удмуртии. К слову, по результатам весеннего призыва в 2023 г. призвали147 тысяч. Таким образом, имеется даже небольшой рост этого показателяв условиях крайне непростой политической обстановки, правда, скорее всего,это связано с увеличением верхней планки призывного возраста до 30 лет.Солдаты срочники в прямой постановке не принимают участия в СВО,однако, надо признать, что при определённых обстоятельствах,военнослужащие с приграничных территорий могут стать участникамибоевых действий, это факт, но такова суть военной службы, риски естьвсегда.При этом популярность военной службы как по призыву, таки по контракту нисколько не снижается, в Удмуртии планы по наборуконтрактников и добровольцев в зону СВО выполняются, сумму разовойподъемной выплаты повысили до 400 тысяч, конечно, это не так много, как вдругих регионах, но уже значительно лучше, чем было раньше.Кроме того, существует вероятность повышения срока срочной службыдо 2 лет, но, по большему счету, это пойдет армии только на пользу в планероста общего уровня ее профессионализма и подготовки.А позиция навальнистов по уклонению от службы только подчеркиваетих инфантильный подход к жизни, ущербность, трусость, отсутствиемотивации к любому труду и полное безразличие к судьбе страны.

