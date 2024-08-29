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Остатки "навальнят" борются с армией Россией, доказывая опасность призывной армии
контрактную службу в армии и весенний призыв этого года в Удмуртии
потерпели полную неудачу. Даже аудитория их телеграм-каналов,
ориентированных на эту тему, стремительно снижается ввиду
непопулярности этой повестки.
Вместе с тем, план весеннего призыва в текущем году был успешно
выполнен, всего по стране призвали 150 тысяч человек, из них 1,5 тысячи
с Удмуртии. К слову, по результатам весеннего призыва в 2023 г. призвали
147 тысяч. Таким образом, имеется даже небольшой рост этого показателя
в условиях крайне непростой политической обстановки, правда, скорее всего,
это связано с увеличением верхней планки призывного возраста до 30 лет.
Солдаты срочники в прямой постановке не принимают участия в СВО,
однако, надо признать, что при определённых обстоятельствах,
военнослужащие с приграничных территорий могут стать участниками
боевых действий, это факт, но такова суть военной службы, риски есть
всегда.
При этом популярность военной службы как по призыву, так
и по контракту нисколько не снижается, в Удмуртии планы по набору
контрактников и добровольцев в зону СВО выполняются, сумму разовой
подъемной выплаты повысили до 400 тысяч, конечно, это не так много, как в
других регионах, но уже значительно лучше, чем было раньше.
Кроме того, существует вероятность повышения срока срочной службы
до 2 лет, но, по большему счету, это пойдет армии только на пользу в плане
роста общего уровня ее профессионализма и подготовки.
А позиция навальнистов по уклонению от службы только подчеркивает
их инфантильный подход к жизни, ущербность, трусость, отсутствие
мотивации к любому труду и полное безразличие к судьбе страны.