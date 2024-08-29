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Гражданин Таджикистана подозревается в двух изнасилованиях девочек-подростков в Ижевске
Следком России в Удмуртии расследуется уголовное дело 26-летнего уроженца Таджикистана. Его подозревают в ряде изнасилований несовершеннолетних по пункту «а» третьей части статьи 131 Уголовного кодекса.
Обвиняемому был запрещен въезд на территорию Российской Федерации до 2028 года. Он находился в Ижевске. Арендовал автомобиль и неофициально оказывал услуги такси, подыскивая клиентов в социальной сети.
В декабре 2023 года и в июле 2024 года иностранец применил насилие и совершил в автомобиле преступления против половой неприкосновенности 14- и 16-летней местных жительниц. Его задержали и судом отправили под стражу.
В рамках расследования уголовного дела следователями СК совместно с полицейскими проведен рейд на улице Пойма в Ленинском районе Ижевска, в ходе которого выявлены свыше десяти нарушений миграционного законодательства, касающихся режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также десять фактов уклонения от постановки на воинский учет. По всем выявленным нарушениям уполномоченными органами принимаются предусмотренные законом меры.