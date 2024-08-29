Гражданин Таджикистана подозревается в двух изнасилованиях девочек-подростков в Ижевске



<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/traffic-problems-nice-emotional-man-giving-signal-while-driving-car_8472248.htm#fromView=search&page=3&position=14&uuid=b2bc2cd0-e0b3-4dc7-bf55-4025235a8b69">Изображение от diana.grytsku на Freepik</a> Изображение от diana.grytsku на Freepik

Следком России в Удмуртии расследуется уголовное дело 26-летнего уроженца Таджикистана. Его подозревают в ряде изнасилований несовершеннолетних по пункту «а» третьей части статьи 131 Уголовного кодекса.

Обвиняемому был запрещен въезд на территорию Российской Федерации до 2028 года. Он находился в Ижевске. Арендовал автомобиль и неофициально оказывал услуги такси, подыскивая клиентов в социальной сети.

В декабре 2023 года и в июле 2024 года иностранец применил насилие и совершил в автомобиле преступления против половой неприкосновенности 14- и 16-летней местных жительниц. Его задержали и судом отправили под стражу.

В рамках расследования уголовного дела следователями СК совместно с полицейскими проведен рейд на улице Пойма в Ленинском районе Ижевска, в ходе которого выявлены свыше десяти нарушений миграционного законодательства, касающихся режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также десять фактов уклонения от постановки на воинский учет. По всем выявленным нарушениям уполномоченными органами принимаются предусмотренные законом меры.