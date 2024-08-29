В Можге судимый зарезал человека за отказ дать ему сигарету

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В Можге межрайонное подразделение Следкома России в Удмуртии расследует уголовное дело об убийстве. Подозреваемый - ранее уже был осужден. Мужчину обвиняют в совершении преступления по первой части статьи 105 Уголовного кодекса России.

В позднее время 15 августа 2024 года подозреваемый пил алкоголь со своими знакомыми. Это происходило в салоне автомобиля. Машина была припаркована на улице Пролетарской в Можге. Обвиняемый попросил сигарету у проходящего мимо 47-летнего местного жителя. Тот тоже был не трезв.Мужчина отказал подозреваемому. Тогады ранее судимый догнал мужчину у него в квартире, устроил скандал и множество раз ударил потерпевшего ножом. Результатом стали смертельные ранения от которых мужчина умер на месте преступления.

Проведен осмотр места происшествия и проверка показаний. Будут проведены ряд экспертиз. Показания дают свидетели случившегося. Подозреваего отправили в СИЗО до дальнейших судебных решений.