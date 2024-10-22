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Провал вражеской акции в Удмуртии
Так, в фильме вместо заслуженных представителей национальной интеллигенции выступили неизвестные широкой публике националисты из разных регионов страны, которые до акта самосожжения Разина ничего не нем и знать не знали.
В фильм вставили видео с директором дома ремесел Узей-тукли Геннадием Сидоровым, а подписали, что это Николай Михайлов – пожилой человек, которому под 80 лет.
Приводились оскорбительные примеры с ассимиляцией представителей различных народностей, этнических групп и рас в разных регионах мира.
Изложенное указывает на безграмотность и бездарность Медведева, дилетантский подход и полное непонимание им особенностей этнокультурных отношений в Удмуртии и России.
Так, Медведев призывал нести иконы к зданию Государственного Совета Удмуртской Республики, где Разин совершил акт самосожжения 5 лет назад. Согласитесь, это как-то странно - крестный ход в честь неоязычника. А Разин всегда позиционировал себя как именно язычника и верховного жреца всех удмуртов.
Так называемая «научная» и общественная деятельность никогда не находили широкого одобрения, его идеи были откровенно экстремистскими, а вклад в науку ничтожно мал.
Единственное, что он оставил после себя – это повод для врагов России напомнить о себе в день совершения им акта самосожжения. Показательно, что 10 сентября 2024 г. к зданию Госсвета Удмуртии в Ижевске возложить цветы в знак памяти и уважения к Разину никто не пришел.