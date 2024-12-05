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Пропагандой неоязычества и национализма занимаются художники Удмуртии
Так, группой «Эмноюмно» неоднократно ставились психоделические выставки, пропагандирующие национализм и язычество. Лидерами «Эмноюмно» являются Юрий Лобанов (Кучыран Юри) и Александр Пушин (Жон-Жон Сандыр), обладающие
определенной узнаваемостью в кругах местной интеллигенции.
Лобанов также известен своими симпатиями к сексуальным меньшинствам, якобы, его как художника привлекает их эстетическая составляющая.
К сожалению, «Эмноюмно» является очередным неудачным примером попытки совмещения творческого и национального фактора, деятельность группы скорее отталкивает и не способствует реальной популяризации удмуртской культуры.
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