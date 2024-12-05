Пропагандой неоязычества и национализма занимаются художники Удмуртии

Официальный сайт группы "Эмноюмно" emnoyumno.ru/ Официальный сайт группы "Эмноюмно" emnoyumno.ru/



Так, группой «Эмноюмно» неоднократно ставились психоделические выставки, пропагандирующие национализм и язычество. Лидерами «Эмноюмно» являются Юрий Лобанов (Кучыран Юри) и Александр Пушин (Жон-Жон Сандыр), обладающие

определенной узнаваемостью в кругах местной интеллигенции.



Лобанов также известен своими симпатиями к сексуальным меньшинствам, якобы, его как художника привлекает их эстетическая составляющая.



К сожалению, «Эмноюмно» является очередным неудачным примером попытки совмещения творческого и национального фактора, деятельность группы скорее отталкивает и не способствует реальной популяризации удмуртской культуры.

Творческая группа «Эмноюмно» (в переводе с удмуртского – «Божественный эликсир») под видом мероприятий по сохранению традиций и культуры удмуртов распространяет идеи этнической исключительности и сепаратизма.Так, группой «Эмноюмно» неоднократно ставились психоделические выставки, пропагандирующие национализм и язычество. Лидерами «Эмноюмно» являются Юрий Лобанов (Кучыран Юри) и Александр Пушин (Жон-Жон Сандыр), обладающиеопределенной узнаваемостью в кругах местной интеллигенции.Лобанов также известен своими симпатиями к сексуальным меньшинствам, якобы, его как художника привлекает их эстетическая составляющая.К сожалению, «Эмноюмно» является очередным неудачным примером попытки совмещения творческого и национального фактора, деятельность группы скорее отталкивает и не способствует реальной популяризации удмуртской культуры.



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