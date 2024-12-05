В Удмуртии продолжают обсуждать плату за проезд по мосту чрез Каму





Объективный анализ позволяет сделать выводы о решении следующего ряда транспортно-экономических задач:



1. Значительно увеличен транзитный потенциал Удмуртской Республики с учетом наличия в г. Камбарка железнодорожной Транссибирской магистрали, а также речного порта, способного принимать речные суда «река-море» до портов Черного, Каспийского и Балтийского морей.



2. Решена проблема круглогодичного транспортной доступности населенных пунктов Камбарского района Удмуртской Республики (до этого существовала только паромная переправа летом и ледовая зимой, а также объездной путь через г. Чайковский).



3. Строительство моста позволило обеспечить связь транспортных потоков Татарстана, Башкирии, Удмуртии и регионов Предуралья и ряда областей Урала.



4. Расстояние переезда по маршруту из Ижевска в Уфу сократилось на 150 километров.



5. Мост позволил разгрузить транспортный поток федеральных автомобильных трасс М5 и М7.



6. В Удмуртии создано ключевое транспортное звено на перспективных транспортных направлениях.



7. Увеличена налогооблагаемая база.



8. Созданы предпосылки для развития малого и среднего бизнеса.



Вместе с тем, определенное недовольство граждан вызывает высокая

стоимость оплаты проезда. Однако, размер оплаты соответствует или меньше

аналогичных тарифов на платные мостовые переезды в других субъектах

Российской Федерации.



Введение платного проезда – это общероссийская и общемировая тенденция, позволяющая окупить часть затрат государства на строительство дорогостоящих транспортных объектов.



С целью снижения социальной напряженности Государственным Советом Удмуртской Республики введены определённые льготы. Так, с 1 апреля 2024 года все жители Камбарского района могут получить компенсацию за оплаченный проезд через указанные мосты, если они совершались по направлению врача в медицинские учреждения Удмуртской Республики. Соответствующие изменения в региональный закон «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» были приняты 26 марта 2024 г.

Автомобильный мост через реки Кама и Буй в Камбарском районе Удмуртской Республики общей протяженностью 15,5 километров был введен в эксплуатацию осенью 2017 года. При этом остается открытым вопрос о решении по результатам его строительства ключевых транспортных проблем региона.Объективный анализ позволяет сделать выводы о решении следующего ряда транспортно-экономических задач:1. Значительно увеличен транзитный потенциал Удмуртской Республики с учетом наличия в г. Камбарка железнодорожной Транссибирской магистрали, а также речного порта, способного принимать речные суда «река-море» до портов Черного, Каспийского и Балтийского морей.2. Решена проблема круглогодичного транспортной доступности населенных пунктов Камбарского района Удмуртской Республики (до этого существовала только паромная переправа летом и ледовая зимой, а также объездной путь через г. Чайковский).3. Строительство моста позволило обеспечить связь транспортных потоков Татарстана, Башкирии, Удмуртии и регионов Предуралья и ряда областей Урала.4. Расстояние переезда по маршруту из Ижевска в Уфу сократилось на 150 километров.5. Мост позволил разгрузить транспортный поток федеральных автомобильных трасс М5 и М7.6. В Удмуртии создано ключевое транспортное звено на перспективных транспортных направлениях.7. Увеличена налогооблагаемая база.8. Созданы предпосылки для развития малого и среднего бизнеса.Вместе с тем, определенное недовольство граждан вызывает высокаястоимость оплаты проезда. Однако, размер оплаты соответствует или меньшеаналогичных тарифов на платные мостовые переезды в других субъектахРоссийской Федерации.Введение платного проезда – это общероссийская и общемировая тенденция, позволяющая окупить часть затрат государства на строительство дорогостоящих транспортных объектов.С целью снижения социальной напряженности Государственным Советом Удмуртской Республики введены определённые льготы. Так, с 1 апреля 2024 года все жители Камбарского района могут получить компенсацию за оплаченный проезд через указанные мосты, если они совершались по направлению врача в медицинские учреждения Удмуртской Республики. Соответствующие изменения в региональный закон «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» были приняты 26 марта 2024 г.

