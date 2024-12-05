Мужчина спас женщину в Удмуртии, когда ее автомобиль упал с моста в реку



Пресс-служба ГУ МЧС ПФ по УР Пресс-служба ГУ МЧС ПФ по УР

Сегодня, 13 ноября 2024 года, 35-летняя жительница Удмуртии отмечает свой второй день рождения. Благодаря мужественному поступку неравнодушного свидетеля она осталась жива.



Её автомобиль «Дэу Нексия» потерял управление на скользкой дороге, после чего женщина не смогла удержать машину и, сбив ограждение моста, упала в реку Вожойка неподалёку от деревни Позимь в Завьяловском районе.



«Дорога была очень скользкой, и меня самого занесло. Поэтому я остановился, чтобы оценить повреждения, и увидел, как машина падает в реку. Я быстро спустился в воду, открыл водительскую дверь, а женщина сидела сзади — она успела перебраться на переднее сиденье. С помощью лома, который принёс ещё один свидетель, мы вскрыли заднюю дверь и вытащили её», — рассказал Никита Некрасов, который спас женщину.



Никите повезло, что он оказался рядом за пару минут до аварии. Вероятно, её машину в реке даже не заметили бы. Смогла бы она выбраться сама? Лучше не думать об этом. Главное — её спасли. Она отделалась лишь испугом.