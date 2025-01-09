

Телеграм-канал Ильи Макарова Телеграм-канал Ильи Макарова

Двадцатилетний оппозиционер из Ижевска Илья Макаров, скрывающийся от возможного уголовного преследования в Германии, в своих социальных сетях подвергает критике политическое руководство России и рассказывает о том, как хорошо ему живется в «безопасной стране» видимо забыв о многочисленных фактах убийств и изнасилований, совершенных мигрантами на территории ФРГ и других стран Европы.

При этом Макаров не упоминает тот факт, что в Ижевске ему как сироте от государства бесплатно досталась квартира, сам он находился под опекунством и регулярно посещал одну из протестантских сект.

Политическую карьеру в городской Думе Ижевска Макаров пытался построить от партии «Яблоко» на протестных акциях в контексте СВО, однако, быстро сбежал за границу после введения в Уголовный Кодекс статьи за дискредитацию Вооруженных Сил.

Находясь в Германии, не имея образования и жизненного опыта, малолетний эксперт уверенно рассуждает о недостатках политики канцлера Шольца, преимуществах демократии и гендерно-нейтральных туалетов.

Вот такая пошла нынче оппозиция, которая ждет своего возвращения

в Россию для строительства светлого будущего.