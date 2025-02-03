

Киноконцерн "Мосфильм" Киноконцерн "Мосфильм"

В современном кинематографе наблюдается острая нехватка фильмов, которые могли бы привлечь внимание интеллектуального зрителя. Эта проблема актуальна и для регионов. В Удмуртской Республике потенциал для развития интеллектуального кино могли бы обеспечить «Ижевский киноклуб» и другие творческие объединения.К сожалению, на практике мы сталкиваемся с искажением классических произведений, а современные постановки зачастую оказываются пустыми и бездарными.Афиши «Ижевского киноклуба» в основном содержат иностранные фильмы, многие из которых являются «блокбастерами» и не обладают глубиной. Отечественное кино представлено в основном авторскими работами, которые не известны широкой публике и имеют сомнительное качество и содержание.

Если вы посмотрите на афиши, то увидите психоделические изображения. Современные кинопроизводители и деятели искусства полагают, что зрителя привлекают «необычные» визуальные образы, что также заметно на примере музыкальных клипов. Однако на самом деле это привлекает массового зрителя, который привык к такому стилю, но отталкивает образованного.

Безнадежно ушли в прошлое изображения простых людей с указанием названия фильма и лиц, принимавших участие в его создании.

Причина этого феномена — массовое одурачивание зрителей, привыкших к незамысловатым сюжетам и красочным образам, которые не требуют от них умственных усилий для восприятия.



Кроме того, в Удмуртии практически не производятся документальные художественные фильмы.



На этом фоне «Шурики», юмористическая передача, которая была популярна в 2000-х годах, многими считается классикой. Однако на самом деле это набор пошлых шуток.



Единственный достойный художественный фильм, посвящённый нашему региону, — «Тень Алангасара», снятый в 1994 году. Он основан на отдельных элементах удмуртской мифологии.





В целом, культурная деградация — это проблема, которая касается не только России, но и всего мира. Однако даже на региональном уровне её можно и нужно решать, обратившись к классике и создавая новые правдивые образы, которые так востребованы зрителями.



Придёт время, и начнётся новая эпоха возрождения, когда люди вновь обратятся к отечественной и зарубежной классике XX века. Эта классика, основанная на гуманистических идеалах, с уважением относится к зрителю.