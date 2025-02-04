В Удмуртии за 2024 год зафиксировано 1309 случаев отравлений, в том числе лекарствами



Нейросеть Kandinsky 3.1 Нейросеть Kandinsky 3.1

В Удмуртской Республике в 2024 году было зафиксировано 1309 случаев острых химических отравлений, включая отравления лекарственными препаратами и спиртосодержащей продукцией. В результате этих отравлений скончался 181 человек, о чём сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.



Лидирующую позицию занимают отравления лекарственными препаратами — 486 случаев. На втором месте — отравления спиртосодержащей продукцией — 348 случаев. Из них 94,3% связаны с отравлением этанолом. 183 человека скончались после употребления опасных напитков.