В Удмуртии девочку спасли хирурги, когда она вдохнула выпаший зуб

Пресс-служба Минздрава Удмуртии Пресс-служба Минздрава Удмуртии



Пациентку экстренно направили в Республиканскую детскую клиническую больницу. После рентгена и бронхоскопии ребенка положили на хирургическую операцию. Эндоскопист Евгений Абрамов извлек зуб из правого главного бронха с минимальным повреждением. Операцию провели без разреза полости легкого. Через несколько дней ребенка выписали.



Дети могут вдохнуть или проглотить что-то опасное, особенно во время прорезывания зубов. Если ребенок кашляет, плачет, тяжело дышит или не может говорить, нужно срочно вызвать скорую помощь. При затрудненном дыхании малышей до года нужно уложить на левую руку животом вниз и похлопать по спине между лопатками. Старших детей следует обхватить сзади и надавить на живот до выхода инородного тела. Врачи рекомендуют следить за играми ребенка и не давать ему мелкие предметы. В Удмуртии спасли 10-летнюю девочку. Она случайно вдохнула выпавший молочный зуб. Это случилось, когда ребенок спал.Пациентку экстренно направили в Республиканскую детскую клиническую больницу. После рентгена и бронхоскопии ребенка положили на хирургическую операцию. Эндоскопист Евгений Абрамов извлек зуб из правого главного бронха с минимальным повреждением. Операцию провели без разреза полости легкого. Через несколько дней ребенка выписали.Дети могут вдохнуть или проглотить что-то опасное, особенно во время прорезывания зубов. Если ребенок кашляет, плачет, тяжело дышит или не может говорить, нужно срочно вызвать скорую помощь. При затрудненном дыхании малышей до года нужно уложить на левую руку животом вниз и похлопать по спине между лопатками. Старших детей следует обхватить сзади и надавить на живот до выхода инородного тела. Врачи рекомендуют следить за играми ребенка и не давать ему мелкие предметы.

