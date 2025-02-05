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В Удмуртии враги России за британские фунты называют себя "креаторами", "певцами" и "музыкантами"
За последнее время в нашем ресурсе вышло несколько материалов в отношении отдельных представителей сферы современной культуры Удмуртии ввиду актуальности этой темы и запроса аудитории.
На фоне СВО представителей современной творческой интеллигенции можно разделить на три лагеря: против, за и нейтралитет. Особенно опасны те, кто скрывают свои оппозиционные взгляды и ведут скрытую подрывную работу на идеологическом фронте. Опасность в данном случае заключается в том, что эти люди являются лидерами мнений и имеют влияния на большую аудиторию, которые воспринимают сказанное как истину в последней инстанции.
Одним из таких скрытых противников является известный в Ижевске музыкант и общественный деятель Александр Смакотин, который неоднократно принимал участие в протестных мероприятиях
В своих постах на страницах социальных сетей Смакотин в завуалированном виде дает понять, что настроен против СВО и политического курса страны.
Содержание его творчества и взгляды оттолкнут любого нормального человека, обладающего чувством вкуса. Однако, Смакотин имеет аудиторию в несколько тысяч человек, что указывает на общую деградацию культурного уровня граждан нашей республики.
К сожалению, в современном обществе востребованы именно такие «не такие как все» деятели «культуры». Безнадежно канули в лету времена больших артистов, уважающих своего зрителя.