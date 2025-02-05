В Удмуртии враги России за британские фунты называют себя "креаторами", "певцами" и "музыкантами"





За последнее время в нашем ресурсе вышло несколько материалов в отношении отдельных представителей сферы современной культуры Удмуртии ввиду актуальности этой темы и запроса аудитории.

На фоне СВО представителей современной творческой интеллигенции можно разделить на три лагеря: против, за и нейтралитет. Особенно опасны те, кто скрывают свои оппозиционные взгляды и ведут скрытую подрывную работу на идеологическом фронте. Опасность в данном случае заключается в том, что эти люди являются лидерами мнений и имеют влияния на большую аудиторию, которые воспринимают сказанное как истину в последней инстанции.

Одним из таких скрытых противников является известный в Ижевске музыкант и общественный деятель Александр Смакотин, который неоднократно принимал участие в протестных мероприятиях

по градостроительной и экологической тематике, был одним из организаторов митинг-концерта по защите набережной Ижевска от застройки. Также публично выступал против поправок в Конституцию России, поддерживал протестные акции в Республике Беларусь в 2020 году, участвовал в грантовых проектах посольства Великобритании в Москве и многое другое.

В своих постах на страницах социальных сетей Смакотин в завуалированном виде дает понять, что настроен против СВО и политического курса страны.

Содержание его творчества и взгляды оттолкнут любого нормального человека, обладающего чувством вкуса. Однако, Смакотин имеет аудиторию в несколько тысяч человек, что указывает на общую деградацию культурного уровня граждан нашей республики.

К сожалению, в современном обществе востребованы именно такие «не такие как все» деятели «культуры». Безнадежно канули в лету времена больших артистов, уважающих своего зрителя.