Две гражданки переводили деньги из Удмуртии на Украину нежелательной в России организации

Пресс-служба УФСБ по Удмуртии Пресс-служба УФСБ по Удмуртии УФСБ России по Удмуртской Республике пресекла противоправную деятельность двух жителей Ижевска, которые, придерживаясь проукраинских взглядов, перевели 120 000 рублей для украинских религиозных организаций, признанных нежелательными на территории РФ.

СУ СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ («Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг для обеспечения деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в РФ»). Максимальное наказание — лишение свободы до 5 лет. Ведутся следственные действия.

