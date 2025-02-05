Полицейского обвиняют в передаче данных о смертях ритуальщикам за 50 тысяч рублей в месяц



Официальный сайт МВД России мвд.рф Официальный сайт МВД России мвд.рф

В Ижевске полицейские проводят проверку против одного из своих сотрудников. Он передавал информацию о смерти людей за деньги коммерческим структурам.



С февраля по декабрь 2024 года полицейский, который был дежурным в полиции, рассказывал представителю ритуальной службы о том, где умерли люди. За это он получал около 50 тысяч рублей каждый месяц.



Следователи и сотрудники ФСБ остановили незаконные действия сотрудника правоохранительных органов 4 февраля 2025 года. Они допросили полицейского, обыскали его дом и место работы, а также поговорили со свидетелями. Сейчас полицейский задержан. Суд решит, будет ли он сидеть в СИЗО до суда.